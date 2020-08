Neukieritzsch trauert um Bauamtsleiter René Hertzsch

Neukieritzsch

Die Gemeindeverwaltung Neukieritzsch trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter René Hertzsch. Dieser war in der vergangenen Woche im Alter von 50 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. „Er wird eine große Lücke hinterlassen“, sagt Bürgermeister Thomas Hellriegel.

13 Jahre lang hatte Hertzsch das Team der Rathausverwaltung ergänzt, zunächst als Mitarbeiter im Bauamt, ab 2015 dann als Bauamtsleiter. „Er zeichnete für alles verantwortlich, was Neukieritzsch in den vergangenen Jahren vorwärts gebracht hat“, macht Hellriegel deutlich. Sei es die Sanierung der August-Bebel-Straße in Deutzen, die bessere Anbindung des Ortsteils Kahnsdorf an Neukieritzsch oder der Umbau des Bahnhofs: „ René Hertzsch war immer mit Herzblut bei der Sache“, betont der Rathauschef.

Anzeige

Der Bauamtsleiter sei immer engagiert zur Arbeit gekommen, sei kollegial und selbst ein guter Chef gewesen. Im vergangenen Jahr hatte sich Hertzsch dann krank gemeldet, „und wir haben alle gehofft, dass er wieder gesund wird“. Leider habe sich die Hoffnung nicht erfüllt.

Weitere LVZ+ Artikel

Kommissarische Leiterin des Bauamtes ist mittlerweile Sabine May. Die hat als Verbandsgeschäftsführerin des Zweckverbandes Planung und Erschließung Witznitzer Seen allerdings eine Doppelbelastung.

Von Julia Tonne