Neukieritzsch trauert um Ortshistorikerin Hella Hallert

Neukieritzsch

Völlig unerwartet ist in Neukieritzsch die Gemeinderätin Hella Hallert gestorben. Die Trauer über den Verlust bewegt ihre Familie, ihre Partei „ Die Linke“, Abgeordnete im Gemeinderat, Mitstreiter im Verein Geschichtswerkstatt Neukieritzsch sowie zahlreiche Freunde und Bekannte, die Hella Hallert als freundlichen, aufgeschlossenen und engagierten Menschen kannten.

Hella Hallert starb für alle überraschend am 5. Dezember im Alter von 64 Jahren. Sie hinterlässt ihre gerade 85 Jahre alt gewordene Mutter, zwei Kinder und zwei Enkel. An dem Tag hatte sie noch Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier der Geschichtswerkstatt getroffen. Seit Gründung des Vereins von Heimatforschern im Sommer 2010 war sie dessen Vorsitzende und Sprecherin.

Ortschronistin Hella Hallert. Quelle: privat

Geschichtswerkstatt : Hella Hallert war ein engagierter Mensch

Doch nicht nur das. Für Hella Bergholtz war ihre Namensvetterin im Verein vor allem die Macherin, die treibende Kraft, die zudem ihre eigenen Projekte immer mit Herzblut verfolgt habe. In einem Nachruf spricht die Geschichtswerkstatt von Hella Hallert als einem „engagierten, ideenreichen, aktiven Menschen, der seine ganze Kraft für die Bewältigung unserer Aufgaben einsetzte.“

Sie habe ihre Arbeit in der Geschichtswerkstatt geliebt und „sich mit viel Kraft und Leidenschaft für die Realisierung unserer Projekte“ engagiert, sagen die Ortshistoriker. Unvergessen sind zahlreiche Publikationen, an denen sie mitgearbeitet hat, wie zuletzt das Neukieritzscher Ortslexikon,das die Geschichtswerkstatt 2017 anlässlich der Feier zur 175-jährigen Ortsansiedlung herausgegeben hatte.

Hallert bemühte sich um Kontakt zu anderen Vereinen

Als Vereinsvorsitzende hatte sich Hella Hallert auch um den Kontakt zu anderen Vereinen bemüht. Und so war es auch für Karl-Heinz Feiner „die schrecklichste Nachricht des heutigen Tages“, als er in der Leipziger Volkszeitung die Traueranzeige las. Der Vorsitzende des Heimatvereines Regis-Breitingen und der Deutzener Heimatforscher hatte eng mit der Neukieritzscherin zusammengearbeitet und erst vor wenigen Wochen noch mit ihr wieder einmal über verlorene Orte des Braunkohlebergbaus gesprochen.

Hella Hallert und Gerd Janietz von der Neukieritzscher Geschichtswerkstatt mit Tafeln, die an abgebaggerte Dörfer erinnern. Quelle: Archiv/Peter Krischunas

Ein Thema, das Hella Hallert seit Jahren umtrieb, war das Schicksal von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Das Bemühen, würdevoll an dieses Kapitel der eigenen Geschichte zu erinnern, trug sie auch immer wieder in den Neukieritzscher Gemeinderat, dem sie seit 2009 angehörte. Bis zuletzt rang sie mit der Gemeinde um eine Sanierung des Friedhofes für sowjetische Kriegsgefangene in Großzössen.

Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) erinnert sich gut daran, wie Hella Hallert im Gemeinderat konstruktiv dafür gestritten habe, angemessen an diese Menschen zu erinnern, die vom System in den Tod getrieben worden seien.

Aus Sicht des Bürgermeisters verliert die Gemeinde eine Frau, die „immer kritisch und immer kreativ“, im Gemeinderat gearbeitet habe und die „immer versucht hat, Dinge zu hinterfragen, um Neukieritzsch ein Stück weit besser zu machen“.

Hella Hallert war streitbare Kollegin im Gemeinderat

Dabei war sie stets fair, aber immer auch streitbar, wie Kollegen aus dem Gemeinderat ihr bescheinigen. „Sie konnte zuhören und war sehr engagiert bei den Linken“, sagt Eckard Landgraf von der Fraktion Freie Wähler/Sport. Der teilt zwar nicht unbedingt Hallerts politische Ansichten, schätzt aber deren Eigenschaft, mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg zu halten.

Sie habe das Wohl der Gemeinde im Blick gehabt und sich für soziale Aspekte engagiert, sagt Landgrafs Fraktionskollege Werner Winkler. Dazu gehört ihr Eintreten für Behinderte. Mit ihrem angeborenen Hüftleiden wusste sie selbst um die Barrieren für Gehbehinderte, die sie auch im Technischen Ausschuss immer wieder ansprach.

Trauer bei Linken in Ortsgruppe Neukieritzsch /Regis-Breitingen/ Deutzen

Trauer herrscht auch bei den Linken in der Ortsgruppe Neukieritzsch/Regis-Breitingen/ Deutzen und im Kreisverband Westsachsen. „ Hella Hallert war über das übliche Maß hinaus sozial engagiert“, sagt Kreisvorsitzender Holger Luedtke. „Sie hatte noch so viel vor“, fügt er hinzu. Und für Sabine Schmidt, Hallerts Mitstreiterin in der Linken-Fraktion im Neukieritzscher Gemeinderat, war die Verstorbene eine wichtige Persönlichkeit und ein fröhlicher Mensch, den sie schon seit Jugendjahren kannte.

Die Trauerfeier findet am 12. Dezember 11 Uhr auf dem Friedhof in Neukieritzsch statt. Die Familie bittet, von Blumen- und Kranzspenden abzusehen.

Von André Neumann