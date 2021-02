Neukieritzsch/Böhlen

Im Jahr 2035 soll das Braunkohlekraftwerk Lippendorf des Energiekonzerns Leag abgeschaltet werden. Damit wären in der Region aus heutiger Sicht hunderte, wenn nicht tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Äußerungen des Neukieritzscher Bürgermeisters Thomas Hellriegel (CDU) haben in diesem Zusammenhang für Verwirrung gesorgt.

Der befürchtet nämlich, dass mit dem Ende der Kohleverstromung im Lippendorfer Kraftwerk auch Arbeitsplätze im benachbarten Chemiestandort der Dow verloren gehen könnten. Das hat Hellriegel schon mehrfach geäußert, unter anderem im Zusammenhang mit den Plänen für den Energiepark Witznitz, bei der Vorstellung des Projekts einer Strukturentwicklungsgesellschaft, die helfen soll, die Folgen des Strukturwandels abzufedern, und in einem Interview mit der LVZ.

Werkleiter: Nur zufällige Nachbarschaft

Das hat nicht nur bei der Dow selbst für Irritationen gesorgt, auch bei der Bürgerkontaktgruppe Lippendorf/Kieritzsch, in der Einwohnervertreter mit ansässigen großen Unternehmen an einem Tisch sitzen, kamen Fragen auf. Deren Sprecher Lothar Kapitza berichtet unter anderem von einem Vater, der sich darum sorgt, ob es sich nun überhaupt noch lohne, sich im Chemiewerk um eine Lehrstelle fürs eigene Kind zu bemühen.

„Die Dow war genauso erschrocken über die Worte des Bürgermeisters wie wir“, sagt Kapitza, der seitdem auf eine öffentliche Reaktion der Dow wartet. Denn die habe sich bisher nur gegenüber der Kontaktgruppe selbst geäußert. Werkleiter Carlo de Smet soll bei einem Treffen der Kontaktgruppe gesagt haben, es sei reiner Zufall, dass das Kraftwerk und die Dow nebeneinander stehen.

Dow-Standortleiter Carlo de Smet Quelle: Jens Paul Taubert

Öffentlich hat die Dow bisher nicht auf die Äußerungen Hellriegels reagiert. Erst nach einer Anfrage der LVZ beim Unternehmen kam es zu einem Gespräch zwischen Werkleitung und Bürgermeister. Bei dem die Dow-Vertreter offenbar unmissverständlich rübergebracht haben, dass sie mit derartigen unabgestimmten Aussagen nicht glücklich seien.

Bestandsgarantie gibt niemand

Er sei gescholten worden, gab Thomas Hellriegel kürzlich auf einer Sitzung des Ortschaftsrates in Lobstädt preis. Aber er sagt auch, dass seine Befürchtungen nach den Erläuterungen durch die Dow nicht komplett ausgeräumt seien. Denn die Dow erkläre heute nicht, dass sie nach 2035 noch im Industriestandort Böhlen/Lippendorf produzieren wird. Eine solche Garantie würde wohl kein Unternehmen abgeben.

Thomas Hellriegel, Bürgermeister von Neukieritzsch Quelle: Martin Waitschullis

Das tut auch Unternehmenssprecherin Sandra Brückner in der offiziellen Antwort auf die LVZ-Anfrage nicht. „Dow bezieht seinen Strom aus dem öffentlichen Netz und nicht direkt vom Kraftwerk am Standort Lippendorf“, teilt die Sprecherin mit. Eine potenzielle Abschaltung des Kohlekraftwerks habe somit technisch keinen direkten Einfluss auf die Chemieproduktion und die derzeit rund 600 Arbeitsplätze im Dow-Werk Böhlen, heißt es weiter.

Für die Dow geht es also nicht um die Nähe zum Kraftwerk Lippendorf, sondern darum „dass wir auch in Zukunft den Strom zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen am Markt beziehen können“, sagt Sandra Brückner.

Interesse an sicherer Stromversorgung

Eine direkte technische Verbindung zwischen den Chemiewerk und dem Kraftwerk gebe es tatsächlich nicht, bestätigt auch Kraftwerksleiter Christian Rosin. Keine Stromleitung, keine Wärmeleitung. Lediglich die Brauchwasserleitung, durch die das Kraftwerk sein Wasser aus dem Speicherbecken Witznitz beziehe, führe von hier weiter zum Chemiewerk.

Rosin versteht Hellriegels Äußerungen daher auch in dem Sinne, dass die Dow auch nach dem Kohleausstieg an einer „sicheren und verlässlichen Stromversorgung interessiert ist“. Man habe sich über Ideen dafür schon in mehreren Gesprächen ausgetauscht.

Auf Gespräche und Zusammenarbeit setzt auch die Dow. Laut Sprecherin Brückner sei das Unternehmen in einem guten, vertrauensvollen Austausch mit Partnern und Kommunen, „um den Chemiestandort Böhlen für die Zukunft zu entwickeln“.

Von André Neumann