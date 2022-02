Neukieritzsch und Regis-Breitingen: Wo werden Straßensperrungen geregelt?

Neukieritzsch/Regis-Breitingen

Das ist eine schwierige Trennung. Das Ende der Zusammenarbeit in der Frage verkehrsrechtlicher Angelegenheiten beschäftigt den Stadtrat von Regis-Breitingen und den Gemeinderat von Neukieritzsch jetzt zum wiederholten Mal.

Seit 2018 erledigt Neukieritzsch die verkehrsrechtlichen Verwaltungsaufgaben – Genehmigungen für Baustellen, Anordnungen für Verkehrsschilder und Ähnliches – für Regis-Breitingen mit. Weil die Kleinstadt jetzt einen dafür ausgebildeten Mitarbeiter in ihrem Rathaus hat, kündigte Regis die Vereinbarung, wie vorgesehen, zum Jahresende 2022.

Neukieritzsch kündigte daraufhin ebenfalls, aber schon zur Jahresmitte. So beschloss es der Gemeinderat, nachdem sich die Verwaltungen über ein früheres Ende der Zusammenarbeit verständigt hatten.

Doch so einfach geht es in der deutschen Verwaltungsbürokratie offenbar nicht. Eine Kündigung vor der Zeit sei nicht möglich, erläuterte nun Hauptamtsleiterin Petra Jung in Neukieritzsch. Für den Fall müssen beide Seiten die Vereinbarung aufheben. Daher fassten beide Räte neue Beschlüsse. Neukieritzsch nahm die Schuld für den Verfahrensfehler auf sich: „Wir bitten als Verwaltung um Entschuldigung“, sagte Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) vor den Gemeinderäten.

Lesen Sie auch

Von André Neumann