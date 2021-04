Neukieritzsch will Grundschule Lobstädt mit Aufzug ausstatten

Neukieritzsch/Lobstädt

Das Gebäude der Grundschule in Lobstädt soll noch in diesem Jahr einen Personenaufzug erhalten. Der Bau wird voraussichtlich in den Sommerferien erfolgen beziehungsweise beginnen. Genau steht das noch nicht fest, aktuell befindet sich der Bauantrag noch auf dem Weg durch die Behörden.

Klar ist allerdings, das der Anbau des Aufzuges noch in diesem Jahr erfolgen muss, weil das Fördergeld, welches der Gemeinde schon zugesagt worden ist, in diesem Jahr ausgegeben werden muss, wie der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sagt.

Der Aufzug ist Teil einer umfassenden Sanierung der Schule, die über mehrere Jahre hinweg laufen soll. Ziel ist zum einen die Ertüchtigung des Gebäudes, vor allem aber die Schaffung von mehr Platz für weitere Schüler, wie sie in den kommenden Jahren erwartet werden. Der ist nämlich derzeit nicht gegeben, weil im Schulhaus Klassenräume als Horträume genutzt werden müssen.

Förderprogramm ermöglicht auch Trockenlegung

Das möchte die Gemeinde ändern. Der Plan sieht vor, das Dachgeschoss auszubauen, um dort den Hort unterzubringen. „Weil wir Barrierefreiheit herstellen wollen, benötigen wir dazu den Aufzug“, so der Bürgermeister. Das Förderprogramm, in welches die Gemeinde mit dem Projekt nach Bestätigung durch das Landratsamt aufgenommen worden sei, ermögliche zugleich die Trockenlegung des Gebäudes. Die Pläne für beides, sagt Hellrigel, seien in er Schublade gewesen, deswegen können man jetzt schnell handeln.

Der Bauantrag für den Aufzug, den die Gemeinde selbst gestellt hat, passierte jetzt noch einmal den Gemeinderat. So wie bei Baugesuchen von Dritten muss die Gemeinde innerhalb des üblichen Verfahrens auch für ihr eigenes Bauvorhaben eine Stellungnahme abgeben. Die fiel natürlich positiv aus.

Baugrund für Aufzug ist sicher

Der Aufzug wird an der Westseite des Schulgebäudes zur Gartenstraße hin zwischen dem Haupthaus und einem Anbau platziert. Er soll vom Keller bis ins Dachgeschoss reichen. An der Stelle sind schon Probebohrungen vorgenommen worden. Der in Lobstädt wohnende Gemeinderatsabgeordnete Thomas Meckel wollte ganz sicher gehen und warf die Frage nach der Sicherheit des Baugrunds auf.

Hintergrund: Die alte Schulsporthalle war abgerissen und durch die heutige neue ersetzt worden, weil sie teilweise auf verfülltem Bergbauboden stand und deswegen Schaden genommen hatte. Bürgermeister Hellriegel beruhigte: Der Aufzug sei an dieser Stelle sicher, da habe es keinen Bergbau gegeben.

Noch sei das Bauantragsverfahren nicht abgeschlossen. Unter anderem, begründet Hellriegel, weil es Nachfragen vom Denkmalschutz gegeben habe. Denn der 1904 gebaute vordere Teil der Schule stehe unter Denkmalschutz. Damit nach der Baugenehmigung nicht mehr viel Zeit verstreichen muss, hat die Gemeindeverwaltung das Verfahren für die Auftragsvergabe parallel schon betrieben.

