Neukieritzsch/Kahnsdorf

Seit gut zehn Jahren leiden Einwohner von Kahnsdorf unter dem Gestank, der von den Stallanlagen am Ortseingang ins Dorf und zur Lagune weht. Zwar sonderten die früher zu einer LPG gehörenden Rinderställe auch schon zu DDR-Zeiten Gerüche ab, doch mit dem Bau einer Biogasanlage und dafür lagernder Gülle verstärkte sich das Problem. Es stinkt munter weiter, obwohl keine Tiere mehr in den Ställen stehen.

Vielen Kahnsdorfern wäre es am liebsten, der Landwirtschaftsbetrieb würde gänzlich aus dem Ort wegziehen. Etwa seit 2012 hatte die Gemeinde Neukieritzsch versucht, das gemeinsam mit dem betreibenden Unternehmen Rosé Kälber GmbH voranzutreiben. Davon ist heute keine Rede mehr. Der Plan sei „aus einer Vielzahl von Gründen nicht mehr weiterverfolgt“ worden, sagt Geschäftsführer Markus Wiggert der LVZ. Doch jetzt könnte auf ganz andere Weise immerhin Bewegung in die Sache kommen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund ist ein rätselhafter Verkauf des rund 45 000 Quadratmeter großen Geländes in der Pürstener Straße in Kahnsdorf. Der Kaufvertrag der Rosé Kälber GmbH, die zur Osterland-Gruppe gehört, mit einer Liedtke Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft soll schon Anfang 2020 geschlossen worden sein. Die Gemeinde erfuhr erst im November davon.

Blau-Gruppe sollte das Areal eigentlich bekommen

Da es hier um ein für die Ortsentwicklung wichtiges Gebiet geht, welches zudem schon Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages war, geht die Gemeinde davon aus, dass sie vom Notar zeitnah über den Kaufvertrag hätte informiert und über die mögliche Ausübung eines Vorkaufsrechtes befragt werden müssen.

Biogasanlage am Ortseingang von Kahnsdorf. Die zugehörigen Güllelager sorgen für Gestank. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Gemeinde Neukieritzsch, das Unternehmen Rosé Kälber GmbH und Unternehmen der Blau-Gruppe hatten sich 2012 in einem Vertrag zur Zukunft des Areals verständigt. Laut Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sollten die Voraussetzungen für einen Neubau der Ställe abseits des Ortes geschaffen werden, und die Blau-Gruppe sollte die Flächen in Kahnsdorf erwerben und entwickeln.

Neukieritzsch gegen Erweiterung der Biogasanlage

„Die Gemeinde Neukieritzsch hat ihre Aufträge aus dem Vertrag erfüllt“, sagt Hellriegel. Das Unternehmen ließ dagegen nie wirklich großes Interesse am Umzug und Neubau erkennen. Laut Wiggert habe Rosé Kälber damals tatsächlich schon nach kurzer Zeit von dem Vorhaben Abstand genommen. Die Biogasanlage solle aber weiter in Kahnsdorf betrieben werden, sagt er.

Für die liegt derzeit sogar ein Bauantrag zur Erweiterung bei den Behörden. Der Neukieritzscher Gemeinderat hatte sich schon im Dezember ablehnend dazu positioniert. Und offenbar hatte die Gemeinde erst in dem Zusammenhang von dem beabsichtigten Eigentümerwechsel erfahren.

Dass die Gemeinde nicht früher durch den Notar informiert wurde, lässt sie äußerst kritisch auf den beabsichtigten Verkauf schauen. Ein weiteres Detail, das Misstrauen auslöst, ist der Preis. Die viereinhalb Hektar sollen für nur 10 000 Euro den Besitzer wechseln. Und es gibt offenbar noch weitere Ungereimtheiten.

Aus all diesen Gründe beschloss der Gemeinderat jetzt, das Vorkaufsrecht ausüben zu wollen. Damit würde die Gemeinde an die Stelle des Käufers treten und das Gelände für jene 10 000 Euro bekommen. Was ein Schnäppchen wäre.

Das Schnäppchen wird es womöglich nicht geben

Womöglich wird es dazu aber nicht kommen. Denn Rosé Kälber befinde sich laut Geschäftsführer Markus Wiggert im Rechtsstreit mit der Käuferin. „Die Anfang des letzten Jahres erfolgte Beurkundung des Kaufvertrags hat ohne Kenntnis und Erlaubnis der Gesellschaft stattgefunden“, sagt Wiggert auf Anfrage der LVZ und fügt hinzu: „Wir sind davon überzeugt, dass die Verträge sittenwidrig sind.“

Das Landgericht Leipzig habe der Käuferin den Vollzug des Kaufvertrages zum Schutz der Rosé Kälber GmbH untersagt. „Um die Nichtigkeit des Vertrages endgültig und rechtskräftig feststellen zu lassen, haben wir Klage beim Landgericht Leipzig gegen die Käuferin eingereicht“, so Wiggert.

Verkauft werden jedenfalls sollen die Anlagen in Kahnsdorf nicht, stellt der Landwirt klar. Und sagt in Richtung der Gemeinde: Wenn es keinen Verkauf gibt, gebe es auch kein Vorkaufsrecht.

Lesen Sie auch

Von André Neumann