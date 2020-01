Neukieritzsch will seinen Haushalt beschließen

Neukieritzsch

Im Gemeinderat von Neukieritzsch soll auf der nächsten Sitzung am 28. Januar der durch den Tod von Hella Hallert frei gewordene Sitz in der Fraktion der Linken neu besetzt werden. Als Nachrücker wird Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) Karl-Jürgen Mehnert verpflichten, so sieht es die Tagesordnung vor.

Hella Hallert war am 5. Dezember vorigen Jahres im Alter von 64 Jahren gestorben. Mehnert war bis zum vorigen Jahr Gemeinderatsmitglied. Bei der Wahl im vergangenen Mai hatte er den Einzug in den Gemeinderat verpasst.

Wichtigster Beschluss auf der Tagesordnung ist der zum Haushaltplan für 2020. Außerdem geht es um die Kowo, die Kommunale Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Deutzen. Für die soll der Gesellschaftervertrag geändert werden.

Zu weiteren Themen gehört der Verkauf einer Wohnung in Lobstädt. Zu Beginn der Sitzung haben Einwohner Gelegenheit, Fragen zu stellen, danach informieren Vertreter der Ortschaftsräte über das Geschehen in den Ortsteilen.

Die öffentliche Sitzung beginnt am 28. Januar im Ratssaal des Gemeindeamtes am Schulplatz 3 in Neukieritzsch.

