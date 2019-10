Neukieritzsch würdigt Ehrenamtler mit Kulturprogramm

Neukieritzsch

Die Veranstaltung „Neugierig in Neukieritzsch“ gibt es seit 1968. Zuletzt fand sie im Zweijahresrhythmus statt. Allerdings fiel die beliebte Ehrenamtsehrung mit Unterhaltungsprogramm 2017 aus, was unter anderem den groß angelegten Feierlichkeiten zum Neukieritzscher Ortsjubiläum geschuldet war.

Jetzt belebt der Neukieritzscher Kulturverein die Veranstaltung neu. „Neugierig in Neukieritzsch“ 2019 beginnt am 2. November 18 Uhr. Einlass in den Festsaal im Bürgerbegegnungszentrum am Schulplatz 3 ist schon ab 17.30 Uhr.

Der Schirmherr der Veranstaltung, der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel, wird voraussichtlich sechs ehrenamtlich tätige Einwohner ehren. Wer die sind, bleibt vorher geheim. Die Vorschläge sind von Vereinen der Gemeinde gekommen.

Programm von Neukieritzschern für Neukieritzscher

Umrahmt wird die Ehrung mit einem Programm von Neukieritzschern für Neukieritzscher, welches Peter Bräuer moderiert. Mit dabei sein werden der Gemischte Chor Neukieritzsch, der Musikverein Neukieritzsch-Regis und die Geschichtswerkstatt. Sie hat eine Informationstafel zur Geschichte von „Neugierig in Neukieritzsch“ erarbeitet, die im Saal aufgestellt wird.

Außerdem werden die Heimathistoriker noch eine Überraschung im Gepäck haben: einen Film von 1963. In den sechziger Jahren fanden in Neukieritzsch mehrere K-Wagen-Rennen statt, davon handelt der Film.

Die kleinen Tänzerinnen des Neukieritzscher Karnevalsclubs, die mit angekündigt waren, werden dagegen nicht durch den Saal wirbeln. Sie vertreten Neukieritzsch an dem Sonnabend beim karnevalistischen Tanztag in Pegau.

Von LVZ