Neukieritzscher Bauhof lässt Grünstreifen an Grundstücksgrenzen stehen

Neukieritzsch

Viel Gras wächst ja nicht in dieser trockenen Zeit auf Wiesen und Grünflächen. Wo etwas wächst, und wo das Gras gemäht wird, dort konnte es in den vergangenen Wochen in Neukieritzsch und den Ortsteilen zu folgendem Bild kommen:

Zwischen dem Zaun eines privaten Grundstücks und einer Straße befindet sich ein Stück öffentliche Wiese. Solche Flächen wurden bisher komplett durch den Bauhof gemäht. Plötzlich aber ließen die Beschäftigten der Gemeinde am Zaun einen rund 1,5 Meter breiten Grasstreifen stehen, den die Anlieger selbst mähen sollten. Das sorgte für Ärger und Verwirrung, weil niemand wusste, warum nicht mehr die gesamte Wiese gemäht wurde.

„Es sieht komisch aus“, so formulierte es Claus Meiner, der Ortsvorsteher von Lobstädt, Kahnsdorf und Großzössen, „wenn bei einem drei Meter breiten Grünstreifen die Gemeinde die Hälfte mäht, und der Rest stehen bleibt.

„Die Bürger sind verwirrt“

Sebastian Ludwig von der Gemeinderatsfraktion „Freie Wähler/Sport“ nahm ob des eigenartigen Anblicks die Anlieger in Schutz, die den Rasenstreifen an der Grundstücksgrenze nicht auch gleich mähten, nachdem der Bauhof da war: „Die Bürger sind nicht bequem, sondern verwirrt, weil es bisher anders gehandhabt wurde.“

Ins Rollen gebracht hatte die Sache der ehemalige Lobstädter Bürgermeister Wolfram Seiffert. Als die Bauhof-Mitarbeiter vor seinem Grundstück plötzlich zum ersten Mal einen Streifen der öffentlichen Wiese stehen ließen, sprach er ein Mitglied des Gemeinderates deswegen an.

„Das geht nicht“, äußert er sich auch zur LVZ und schiebt die Begründung gleich hinterher: „Es gibt einen Unterschied zwischen Verkehrsflächen und Rasen.“ Für öffentliche Rasenflächen seien Anlieger nicht zuständig.

Fast zwanzig Jahre alte Satzung regelt Anliegerpflichten

Das einzige Ortsrecht, welches in Neukieritzsch Anliegerpflichten regelt, ist die „Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen von Gehwegen“, kurz: Streupflichtsatzung. Die ist auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung zu finden und stammt vom Oktober 2001.

Darin ist geregelt, dass Anlieger die Fußwege oder – falls es keine gibt – einen 1,50 Meter breiten Streifen der Straße vor ihrem Grundstück räumen, streuen und reinigen müssen. Offenbar um den Arbeits- und Zeitaufwand des Bauhofes zu reduzieren, wurde diese Bestimmung in diesem Jahr auch auf öffentliche Grünflächen ausgeweitet.

Auszug aus einer Anlage zur Streupflichtsatzung der Gemeinde Neukieritzsch. Auf der Fläche zwischen Grundstück (links) und Gehweg (rechts mit Kreuzen) hat der Anlieger demnach keine Pflichten. Den Gehweg und das Schnittgerinne muss er streuen, räumen und reinigen. Quelle: Screenshot

Keine Information über neue Verfahrensweise

Weder gab es darüber eine öffentliche Information noch ist klar, wer die Entscheidung getroffen hat. Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) will sich dazu nicht näher äußern. Im Gemeinderat sagte er lediglich: „Das ist in unserem Haus nicht richtig kommuniziert worden.“

Dabei dürfte Wolfram Seiffert im Recht sein mit seiner Unterscheidung zwischen Verkehrsfläche und Rasenfläche. Ähnlich sieht das auch SPD-Gemeinderat Thomas Meckel, der als Polizeibeamter auch beruflich mit Recht und Ordnung zu tun hat: „Die Satzung spricht über Verkehrsflächen, dass kann man nicht auf Grünflächen ausdehnen.“

Zumal in der aktuellen Satzung sogar eine Regelung für den Fall enthalten ist, dass sich zwischen Grundstück und Straße noch eine unbebaute Fläche befindet, die der Gemeinde oder einem Dritten gehört. Wenn die nicht breiter als zehn Meter ist, heißt es dort, dann gelten die Anliegerpflichten für Gehweg oder Straße. Dass der Anlieger sich auch noch um einen Teil dieser Fläche kümmern muss, davon ist in der Satzung keine Rede.

Verfahren vorerst wieder ausgesetzt

Bürgermeister Hellriegel sah zwar in der neue Verfahrensweise eine Umsetzung der aktuellen Bestimmung, er regte aber zugleich an, Anliegerpflichten bald in einer neuen Satzung genauer zu regeln.

Vorläufig hat die Gemeinde ihre neue Interpretation der Streupflichtsatzung fallen lassen. Bis zu einer Neuregelung wird der Bauhof die öffentlichen Grünflächen wieder bis an die Grundstücke heran mähen. In mehreren Fällen ist das bereits geschehen.

Von André Neumann