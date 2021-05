Neukieritzscher Gemeinderat berät über Grundschule Deutzen

Neukieritzsch

Der Gemeinderat von Neukieritzsch soll auf seiner nächsten Sitzung am 25. Mai entscheiden, wie es vorläufig mit der Grundschule Deutzen weitergeht. Denn die aktuelle Notauslagerung in das Schulgebäude in Neukieritzsch ist nur bis Ende des laufenden Schuljahres befristet. Noch immer gibt es keine belastbaren Aussagen zu Fördermitteln für einen Neubau oder eine Sanierung.

In dieser Situation liegt ein Antrag der Fraktion „Bürger für Deutzen“ vor, die Notauslagerung um ein Jahr zu verlängern. Der Beschlussantrag der Verwaltung geht noch darüber hinaus. In dem Zusammenhang soll der Gemeinderat auch darüber befinden, ob die Gemeinde Neukieritzsch weiterhin den Elternanteil für die Schülerbeförderung übernimmt.

Ausbau von Bushaltestellen

Beraten wird am Dienstag auch über den Ausbau mehrerer Bushaltestellen. Die Gemeinde will die Stopps an der Bornaer Straße in Neukieritzsch (Bundesstraße 176), an der Kirche in Deutzen und an der Glück-Auf-Straße in Lobstädt barrierefrei herrichten lassen. In den drei Fällen geht es im Gemeinderat um Baubeschlüsse und die Vergabe von Planungsleistungen.

Ausgebaut werden soll außerdem die Saarstraße in Deutzen. An der befinden sich unter anderem die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“, der öffentliche Spielplatz und das Baufeld für den Ersatzneubau der Kita. Für das gerade begonnene Bauvorhaben soll jetzt die Rohbau-Firma bestimmt werden.

Ein anderer Vergabebeschluss betrifft den Anbau eines Aufzuges an die Grundschule in Lobstädt. Diesmal geht es um den Rohbau für den Aufzug und die Trockenlegung.

Führung des Bauamtes klären

Ein weiteres Thema ist die Besetzung der Leitungsstelle im Bauamt. Die istseit dem Tod des bisherigen Bauamtsleiters im vorigen Jahr vakant. Das Bauamt wurde seitdem kommissarisch von Sabine May geführt. Außerdem geht es auf der Ratssitzung um den Jahresabschluss der Gemeinde für 2015, um zwei Grundstücksverkäufe und einen Grundstückstausch.

Die öffentlichen Sitzung beginnt 18 Uhr im Festsaal der Gemeindeverwaltung am Schulplatz 3. Nach der Eröffnung gibt es eine Bürgerfragestunde, Informationen aus den Ortschaftsräten und eine Präsentation über den geplanten Breitbandausbau in Neukieritzsch.

Von André Neumann