Neukieritzscher Gemeinderat soll neu über Stiftungsvorstand entscheiden

Neukieritzsch

Der Neukieritzscher Gemeinderat muss noch einmal über einer Personalie für die Bürgerstiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ beraten und beschließen. Es geht um die Vertretung für das dritte Mitglied des Stiftungsvorstandes. Während Bürgermeister und Kämmerin von Amts wegen Vorstände sind, ist das dritte Mitglied ein Abgeordneter des Gemeinderates.

Die Position hat seit zehn Jahren Claus Bruncke ( CDU) inne, jetzt sollte für ihn ein Stellvertreter bestimmt werden. Auf Vorschlag der Verwaltung hatte der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung in einer nicht angekündigten Abstimmung mehrheitlich für den AfD-Abgeordneten Rolf Tille gestimmt.

Claus Bruncke ist Mitglied der Bürgerstiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch. Quelle: André Neumann

Im Nachhinein gab es Kritik an der Abstimmung, die auch in der Sitzung des Stiftungskuratoriums vorgetragen wurde, wo sowohl Bruncke als auch Tille gewählt werden sollten. Die Wahl des Stellvertreters für Claus Bruncke wurde von der Tagesordnung genommen. Der Gemeinderat, das sagte Stiftungsvorstand und Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) der LVZ, soll erneut über einen Vorschlag an das Kuratorium abstimmen.

Neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung ist Christian Rosin, der Leiter des Kraftwerkes Lippendorf. Er löst Hans-Jürgen Ketzer ab. Der Leiter des Volkskundemuseums Wyhra hatte dem Entscheidungsorgan der Stiftung ein Jahrzehnt lang vorgestanden.

Auf der jüngsten Sitzung wurde auch über die Zuwendungen gesprochen, die die Stiftung im Jahr 2020 ausreicht. Es hatte zwei Bewerber gegeben. Das Ergebnis gibt der Bürgermeister traditionell erst auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Anfang Januar bekannt.

Von André Neumann