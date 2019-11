Neukieritzscher Ortsteil seit Tagen ohne Festnetz und Internet

Neukieritzsch/Großzössen

Es war ein trauriger Sonntag für Wenke Selings Familie in Großzössen. „Eigentlich sprechen wir da immer mit unserer Tochter, die in Neuseeland lebt. Und meine Mutter hatte Geburtstag. Aber Anrufe gab es weder hier noch dort“, sagt sie. Der Neukieritzscher Ortsteil ist seit Mittwoch telefonisch tot. Und die Einwohner müssen sich seitdem Vertröstungen von der Deutschen Telekom anhören, stöhnt Seling.

Es werde an einer Wasserleitung gebaut. Dabei wurde wohl am Mittwochmorgen ein Telefonkabel gekappt, hat sie erfahren. „Seitdem sind wir weg von Telefon und Internet.“ Klar, haben heutzutage viele ein Mobiltelefon. „Doch ein Großteil der Älteren hat nur Festnetz. Was sollen die denn in einem Notfall machen? Jetzt sind wir auf dem Land doppelt abgehängt.“

Großzössen seit Tagen ohne Internet

Zwei, drei Tage lasse sie sich das ja gefallen, meint Seling. Allerdings sollte die Telekom doch konkrete Ansagen machen können, wann sie den Zustand beendet. Doch da habe es nur hin und her gegeben. Am Montag sei ihrem Mann dann der Mittwoch angekündigt worden. „Das ist unter aller Kanone. So ein großes Unternehmen, das darf doch nicht wahr sein“, schimpft sie.

Die Telekom äußert sich auf LVZ-Anfrage nur spärlich, ohne Information zur Anzahl betroffener Orte und Kunden. „Seit dem 30. Oktober sind in Großzössen Telefon, Internet und TV-Empfang aufgrund eines bei Bohrarbeiten für den Straßenbau beschädigten Hauptkabels gestört“, teilt Sprecherin Alexandra Hürter mit. Das durchtrennte Kabel müsse ausgetauscht werden mit aufwendigen Tiefbauarbeiten, „die nun durchgeführt werden“. Der Stand Montagnachmittag: „Das Kabel kann somit voraussichtlich am Dienstag instand gesetzt werden.“

