Neukieritzscher Stadion glänzt mit neuer Kunststofflaufbahn

Am Sonnabend herrschte im Neukieritzscher Stadion „An der Lindenstraße“ Wettkampfstimmung. Zum traditionellen Saisonausklang hatte der Verein Sportfreunde Neukieritzsch (SFN) gleich mehrfach Grund zur Freude. Nicht nur die neue Kunststofflaufbahn konnte feierlich eingeweiht werden. Nach zahlreichen ausgefallenen Wettbewerben erfreute sich der „ Bahnabschluss“ zudem großen Zuspruchs. Und auch der Stolz über drei Erstplatzierte bei der jüngsten Sportlerwahl des Landkreises wirkte nach.

Neukieritzscher Sportstätte nach Corona-Zwangspause gut gefüllt

Werner Winkler, Leiter der Abteilung Leichtathletik, schaute dem Treiben gern zu, denn nach zahlreichen wegen Corona ausgefallenen Terminen füllte der Bahnabschluss das Stadion endlich wieder mit Sportlern. „Wir führen mindestens vier größere Veranstaltungen sowie zahlreiche kleinere durch, die stets gut besucht sind. In diesem Jahr allerdings fielen sowohl die Bahneröffnung im Frühjahr, aber auch viele nachfolgende Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer“, bedauerte Winkler.

Für den letzten Wettkampfsonnabend 2020 daheim allerdings konnte er eine erfreuliche Bilanz ziehen. „In diesem Jahr nehmen mehr Sportler teil, was zum einen an den wenigen Angeboten überhaupt im Land liegen mag, zum anderen aber auch an unseren Wettkampfbedingungen, die auch Läufern mit höheren Ansprüchen gerecht werden“, so Winkler. Nicht zufällig, merkte der Sportfreund an, würden hier auch Goldmedaillen-Gewinner trainieren, unter denen die Neukieritzscher Sportstätte als Geheimtipp gilt.

Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr, denn für eine perfekte Organisation des sportlichen Kräftemessens sorgen die Mitglieder des Sportvereins. „Nicht nur für die Absprachen treffen wir uns regelmäßig, vielmehr legen die Vereinsmitglieder auch selber Hand an“, betonte Winkler. So waren am Vortag 20 Sportfreunde über mehrere Stunden damit beschäftigt, die Wettkampfstätte fitzumachen.

Bürgermeister Hellriegel weiht neue Laufbahn ein

Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) ließ es sich nicht nehmen, das Sportfest am Sonnabend zu besuchen. „Der Verein hat ein gutes Konzept vorgelegt, welches vielen Sportlern unter den momentanen Bedingungen die Teilnahme ermöglicht. Auf der erst kürzlich fertiggestellten Laufbahn, die wir heute einweihen, finden die Leichtathleten zudem ideale Wettkampfbedingungen vor“, meinte Hellriegel.

Gültiger Versuch einer Weitspringerin beim Wettkampf in Neukieritzsch. Quelle: René Beuckert

Abteilungsleiter Winkler beobachtet, dass sich zunehmend Familien an den sportlichen Ereignissen beteiligen. „Wenn Kinder mit dem Sport großwerden, bleiben sie meist dabei“, so seine Erfahrung. Ihn selbst hat der Sport nie losgelassen. Angefangen habe er vor Jahrzehnten mit Schwimmwettkämpfen. Später nahm Winkler an Marathons teil. Der 71-Jährige läuft heute noch seine Strecken.

Jens Häckert, langjähriges Mitglied des Vereins, möchte die Leichtathletik ebenso wenig missen. „Für mich ist der aktive Sport nur eine Seite der Medaille, denn ein gutes Mannschaftsklima gehört mit zum Erfolg.“

Von René Beuckert