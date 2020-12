Neukieritzsch

Die Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ wird im Jahr 2021 nur ein Projekt fördern und sieht dafür die Summe von 3000 Euro vor. Das geht aus dem Erfolgsplan der Bürgerstiftung hervor, den der Gemeinderat beschlossen hat.

2019 waren noch zwei Projekte gefördert worden, wofür die Stiftung damals noch mehr als 13 000 Euro ausreichte. Es handelte sich zum einen um die Gestaltung einer Figurengruppe, die auf einen früheren, von der Stiftung ausgelobten Wettbewerb zurückging. Zweites Projekt war die Anschaffung eines Mehrgenerationen-Übungsgerätes durch den Kleingartenverein „Volkswohl“ in Großzössen.

Nur ein Projekt angemeldet

Im Jahr 2020 unterstützte die Stiftung mit rund 4700 Euro den Verein Geschichtswerkstatt Neukieritzsch für eine neue Ausstellung zur Ortsgeschichte. Die Fördersumme von 3000 Euro für 2021 stellt einen vorläufigen Tiefpunkt dar. In den kommenden Jahren plant die Stiftung wieder höhere Ausschüttungen. Allerdings war für 2021 auch nur ein einziges Projekt angemeldet worden.

Gemeindekämmerin Kathrin Herwig, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, sagte dazu: „Ich hoffe, dass liegt nicht nur an Corona.“ Sie gab damit ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Stiftung immer noch attraktiv für Vereine und andere bürgerschaftlich Engagierte in Neukieritzsch sei. Vorstandsvorsitzender Thomas Hellriegel, Bürgermeister von Neukieritzsch, verwies auch auf die angespannte Lage am Kapitalmarkt. Aus dem Stiftungsvermögen seien kaum noch Erträge herauszuholen.

In wenigstens einem Punkt wird die Corona-Pandemie auch die aktuelle Vergabe der Stiftungsgelder und die öffentliche Bekanntgabe des geförderten Projektes beeinflussen: Das erfolgte bisher immer im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters. Der aber kann im Januar nicht stattfinden.

Von André Neumann