Neukieritzscher Wehrleiter tagen erstmals wieder: Drei Autos und ein neues Gerätehaus

Neukieritzsch/Lobstädt

Müssen nachts zur Alarmierung der Feuerwehr unbedingt die Sirenen laufen? Und dann auch noch zweimal im Abstand von ein paar Minuten, wie kürzlich in Neukieritzsch geschehen? Das war eine der Fragen, die die Chefs der fünf Ortsfeuerwehren der Gemeinde Neukieritzsch jetzt bei einer Zusammenkunft besprachen.

Es war die erste Wehrleiterberatung in Neukieritzsch seit Ende Januar, denn auch diese Besprechungen, die etwa alle zwei Monate stattfinden, fielen während der Zeit der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie aus.

Jetzt trafen sich Mike Stelzner, Lobstädt, Philipp Mertens, Lippendorf-Kieritzsch, Michael Hartmann, Neukieritzsch, Jürgen Günther, Kahnsdorf und Stefan Bruckmannn, der stellvertretende Wehrleiter von Großzössen, im Feuerwehrgerätehaus in Lobstädt mit Karsten Jockisch, dem Sachgebietsleiter Brandschutz der Gemeinde Neukieritzsch.

Nach langer Pause wieder reguläre Ausbildung

Der Vorfall mit der Sirene war ein Aspekt bei der Auswertung der Einsätze der vergangenen Wochen und Monate, wie sie auf den Wehrleiterberatungen regelmäßig vorgenommen wird. Das Corona-Virus, sagt Karsten Jockisch habe sich auf den Umfang des Einsatzgeschehens nicht ausgewirkt, bei der Zahl der Einsätze gebe es keine spürbaren Abweichungen. „Von technischen Hilfeleistungen bis zu Bränden ging es wie gewohnt weiter“, sagt Jockisch.

Allerdings seien Einsätze für die beteiligten Kameraden wegen der Pandemie problematischer gewesen. Denn während die Ausbildung in der besonders kritischen Zeit ruhte, hätten Feuerwehrleute etwa nach einem Verkehrsunfall sich nicht aussuchen können, wie nah sie einer in einem Auto eingeklemmten Person kommen, die geborgen werden muss.

Nachdem die Ausbildung einige Wochen komplett ausgesetzt war, begannen die Wehren Anfang Mai zunächst in kleinen Gruppen mit den Diensten. Jetzt werde allmählich der Normalzustand wieder hergestellt, wobei Kameraden mit besonderem Risiko den Ausbildungen noch fernbleiben dürfen.

Drei neue Autos und ein neues Gerätehaus auf der Liste

Die Wehrleiter sprachen auch über Anschaffungen und Investitionen, die für die nächste Zeit ein Thema. „Wir brauchen drei Autos, müssen ein Gerätehaus neu bauen und eins um- und ausbauen“, fasst Jockisch die Aufgaben für die nächsten Jahre zusammen. In der Liste ist das bereits bestellte Tanklöschfahrzeug für Lobstädt gar nicht mehr enthalten.

In der Zukunft benötigen die Wehren in Neukieritzsch, in Lippendorf-Kieritzsch und in Kahnsdorf neue Fahrzeuge. Kahnsdorf ist wegen des neuen Baugebietes dabei ein besonderer Schwerpunkt. Das Kahnsdorfer Feuerwehrauto sei jetzt schon an seinen Grenzen, so Jockisch. Wenn dort 170 Häuser gebaut werden, reiche es definitiv nicht mehr aus. Aus dem selben Grund werde in Kahnsdorf ein neues Feuerwehrhaus benötigt.

Freistaat zahlt Fahrschule für zwei Kameraden

Erfreuliches konnte Jockisch über finanzielle Zuwendungen vom Freistaat Sachsen berichten. Der zahle auch in diesem Jahr wieder ein Kameradschaftsgeld von 50 Euro je Mitglied der Feuerwehr, über das die Ortswehren frei verfügen können. Einzige Bedingung: Es darf nicht für Pflichtaufgaben ausgegeben werden.

Außerdem habe der Freistaat die Finanzierung von zwei Lkw-Führerscheinen bewilligt. Voraussichtlich, so Jockisch würden Kameraden aus Neukieritzsch und von der Wehr Lippendorf-Kieritzsch zur Fahrschule geschickt.

Schließlich hatte der Brandschutzverantwortliche der Gemeinde den Wehrleitern zum ersten Treffen nach Corona auch noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Jeder bekam eine Kiste voll mit unterschiedlichen Ölen, Reinigungs- und Pflegemitteln für die Feuerwehrautos.

Der Hersteller von Spezialölen und Additiven Liqui Moly hatte Rettungsdiensten für eine Million Euro seine Produkte zur Verfügung gestellt. Neukieritzsch hatte sich mit seinen fünf Ortswehren beworben und eine ganze Palette der Produkte erhalten.

Von André Neumann