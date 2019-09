Neukieritzscher beleben Kultgaststätte „Mücke“ mit Revivalparty

Neukieritzsch

Das wird die Party des Jahres: Generationen von Neukieritzschern und von Besuchern aus umliegenden Orten haben in der „Mücke“ getanzt und gefeiert. Jetzt soll das Lokal in der Nähe der Bruchteiche am 14. September für einen tollen Abend zum Leben erweckt werden. Dutzende einstige Besucher haben dafür wochenlang den Tanzsaal hergerichtet.

Das zwischen 1962 und 1964 gebaute Haus sollte eigentlich Kulturheim Neukieritzsch heißen. Doch dann tauchte, so wird erzählt, noch kurz vor der Einweihung ein Schild vor dem Eingang auf, auf dem stand „Mückenschlösschen“. Klar, direkt am Waldrand, die Teiche in der Nähe, das war ein fröhliches Summen und Stechen. Und dabei blieb es dann auch. Das Kulturheim blieb für immer die „Mücke“.

Schild über der Zufahrt zur „ Tanzgaststätte “ steht heute noch

Das Schild über der Zufahrt zur „ Tanzgaststätte“ steht heute noch. Obwohl dort seit 20 Jahren keiner mehr tanzt. Heute gehört das Haus einem Handwerker. Der Tanzsaal ist ein Lager, im Obergeschoss befinden sich Wohnungen.

Die letzte Party wurde Silvester 1999 zu 2000 gefeiert. Bis dahin gab es mehrere Wirte, deren Namen viele Neukieritzscher noch kennen dürften. Jochen Meißner war der erste. Horst Tilschner, genannt Tilli, hatte sogar seine eigene Band, die „Combo Melodie“. Unter Robert Mehle gab es noch bis zur Wende Tanz für die Jugend.

Zur Galerie Für einen Abend können die Neukieritzscher noch einmal in der „Mücke“ tanzen.

In den neunziger Jahren betrieb Karsten Jacob die „Mücke“ noch für einige Jahre, bis er die Sportgaststätte „Maxhütte“ übernahm, die auch schon Geschichte ist. Heute betreibt Jacob die „Auszeit“ in der Parkarena.

Die alten Zeiten in Neukieritzsch noch einmal aufleben lassen

Die Idee, die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen, ist nicht neu. Sie entstand schon vor Jahren beim „Gartenbier“, wie Steve Liebeheinz erzählt. Immerhin: „Das war die Tanzgaststätte, in der Generationen von Neukieritzschern ihre Jugend verbracht haben“, sagt der 38-Jährige. Der erste Versuch vor ein paar Jahren klappte nicht wirklich. Damals hatte man in die „Deutschlandhalle“ nach Lippendorf eingeladen. Doch die ist eben nicht die „Mücke“.

Diesmal dürfte das anders werden. Liebeheinz und seine Mitstreiter fragten beim Besitzer des Gebäudes an den Bruchteichen an, ob sie für einen Abend darin tanzen dürfen. Sie fanden Unterstützung beim Kulturverein, bei der Gemeinde und dutzende Helfer, die in den vergangenen Wochen den Saal herrichteten.

Sie räumten ihn aus, legten neue Stromanschlüsse, machten alles sauber, brachten die Toiletten in Ordnung und etliche Türen. Der alte Tanzboden ist noch da. Und sogar die Lampen in der einst berühmten Neukieritzscher Rotlichtbar verteilen noch ihr anregendes Licht.

In den achtziger Jahren gab es Schlangen vor dem Eingang

Alexander Schmidt (42) vom Kulturverein kommt fast ins Schwärmen, wenn er durch die Räume geht, die nicht nur ihn an Schmetterlinge im Bauch und erste innige Berührungen erinnern dürften.

In den achtziger Jahren standen regelmäßig Schlangen vor dem Fensterchen am Eingang, aus dem heraus die begehrten Eintrittskarten gereicht wurden. Die 160 Plätze, sagen Schmidt und Liebeheinz, seien stets ausverkauft gewesen.

Mit einem vollen Haus rechnen die Organisatoren auch an diesem Sonnabend. Die „Mücke Revivalparty“ beginnt schon am Nachmittag 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, als Angebot für die Älteren, die vielleicht nicht mehr die Tanzfläche rocken wollen. Immerhin, die ersten Besucher der „Mücke“ sind heute mindestens 70 und älter.

DJ „Marianne“ aus Leipzig legt in der „Mücke“ auf

Die Tanzlichter sollen dann gegen 18 Uhr angehen. DJ „Marianne“ aus Leipzig legt auf, und man wird hören, ob die noch die in der DDR vorgeschriebene Quote für Ost- und Westmusik drauf hat. Karsten Jacob sorgt für Essen und Trinken, wird aber nicht selbst hinter den Tresen der beiden Bars stehen, das übernehmen Freiwillige. Der letzte Mücke-Wirt, der hier früher seine ersten Erfahrungen beim Kellnern sammelte und seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit ging, hat die Organisatoren nach Kräften unterstützt.

Der Eintrittspreis wird am Sonnabend mit sieben Euro natürlich ein anderer sein, als die 1,50 DDR-Mark aus den sechziger Jahren. Verdienen wollen die Veranstalter dennoch nichts. Was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, wird gespendet, kündigen Liebeheinz und Schmidt an. Für die Geschichtswerkstatt unter anderem, den Kulturverein und für Neukieritzscher Kindereinrichtungen.

Von André Neumann