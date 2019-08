Borna/Neukieritzsch

Die Fangemeinde des Krawallbären wächst von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr mussten die Freunde des putzigen Tierchens, das irgendwann mal einer Laune entsprang und seit mehreren Jahren auf T-Shirts auftaucht, besonders lange warten.

Denn der Online-Shop des Neukieritzschers André Karsupke und seiner Freunde, in dem die Shirts ausschließlich zu haben sind, öffnet in diesem Jahr erst am 11. August, 13 Uhr, und damit mit fast zwei Monaten Verspätung. Aus rein privaten Gründen, wie der Neukieritzscher sagt. „Wir haben es nicht früher geschafft.“

Erlös des Verkaufs geht als Spende an das Kinderhospiz Bärenherz

Dafür haben sich die Initiatoren der Benefizaktion – der Erlös des Verkaufs geht als Spende an das Kinderhospiz Bärenherz – für dieses Jahr wieder tolle Motive ausgedacht. Auf dem Kindershirt, das es nur 50 Mal und ausschließlich in Größe 128 geben wird, taucht der Krawallbär noch einmal mit dem grün-weißen Camping-Bulli aus dem vorigen Jahr auf.

Schon 2016 spendete André Karsupke den Erlös aus der Krawallbär-T-shirt-Aktion an das Kinderhospiz Bärenherz. Quelle: privat

Shirts für Männer und Frauen gibt es in zwei Designs: Das eine ist die nächste Hommage des Krawallbären an ein legendäres Fahrzeug und zeigt eine Schwalbe – also: das Moped, nicht den Vogel. Auf dem anderen Bild zeigt sich der Bär selbst, mit Sonnenbrille und Kappe.

Maximal 650 T-Shirts im Online-Shop zu kaufen

Insgesamt gibt es wieder maximal 650 T-Shirts. Schnell sein lohnt sich also, denn es könnte sein, dass der Online-Shop gar nicht die gesamte vorgesehene Zeit bis zum 25. August am Netz bleibt. Im vorigen Jahr war er nach 24 Stunden ausverkauft und wurde geschlossen.

Auch in diesem Jahr kann auf der Seite des Shops (www.KrawallBaer.de) auch unabhängig vom Kauf eines T-Shirts für das Bärenherz-Projekt gespendet werden.

Es handelt sich in diesem Jahr um die mittlerweile sechste Benefiz-Aktion. Im vorigen Jahr schafften Karsupke und seine Freunde und Helfer 10000 Euro, bei der ersten Aktion 2014 waren es 2500, ein Jahr später schon 5000 Euro. „Ich hoffe, dass wir die Spenden aus dem Jahr 2014, 2015 und 2016 toppen und 2017, 2018 halten werden“ schreibt Karsupke in diesem Jahr an die Fans der Aktion.

Von André Neumann