Neukirchen: 14 Weihnachten ohne Thomas

Neukirchen/Flößberg

Für Margitta und Konrad König war es das 14. Weihnachtsfest ohne Thomas. 14-mal Bescherung, 14 Geburtstage, Ostern und Pfingsten, 14-mal Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vergangen, seit für das Paar aus Neukirchen eine neue Zeitrechnung begann: Von einer Sekunde zur anderen wurde aus dem Kleeblatt Vater, Mutter und zwei Kinder ein Blatt herausgerissen.

Ein nasskalter Wintermorgen im Februar 2006

Es war dieser 16. Februar 2006, ein nasskalter Wintermorgen mit Blitzeis, der ihr Leben auf grausame Weise in ein Davor und ein Danach teilte.

Manchmal nimmt sich Margitta König das dicke Fotoalbum zur Hand und blättert in alten Familienfotos. Quelle: Kathrin Haase

Thomas ist gerade 26 Jahre alt, gelernter Maurer, frisch verliebt und hat den Kopf voller Pläne. Wie jeden Morgen frühstückt er mit seiner Freundin Yvonne zu Hause in Flößberg, die beiden wohnen seit kurzem im Haus der Oma und bauen sich dort eine Wohnung aus. Dann macht er sich auf den Weg zur Arbeit. Es ist kurz vor 7 Uhr, er hat keine Eile. An der Viehweide zwischen Flößberg und Frohburg überholt der erfahrene Autofahrer einen Pkw vor ihm, sein BMW gerät auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Schlingern und kommt erst an einem Baum wieder zum Stehen. Thomas ist sofort tot, sagt die Polizei später.

Kein Tag ohne Gedanken an Thomas

Seitdem vergeht kein Tag, an dem Margitta König nicht an ihren Sohn denkt. „Er war ein Sonnenschein, ein großer schlanker, hübscher junger Mann“, sagt die 60-Jährige und bekommt diesen verträumten Blick in den Augen. Wenn sie von Thomas erzählt, fühlt sich die Mutter ihrem Erstgeborenen besonders nahe.

Weltweiter Gedenktag für verstorbene Kinder

Jedes Jahr am zweiten Dezembersonntag gibt es einen weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder, auch unter dem Namen Worldwide Candle Lighting, weltweites Kerzenleuchten, bekannt. Dann stellen Betroffene auf der ganzen Welt brennende Kerzen in die Fenster – und während die Lichter in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, sodass eine Lichterwelle 24 Stunden die Erde umringt. Die Idee geht auf eine Initiative verwaister Eltern in den USA aus dem Jahr 1966 zurück.

In der Laurentiuskirche Neukirchen fand dieses Jahr eine Andacht mit der Pfarrerin Beate Schelmat von Kirchbach und ihrem Frohburger Kollegen Hendrik Pröhl statt. Die Kirche war festlich geschmückt und brennende Kerzen erinnerten an die viel zu früh verstorbenen Kinder. Zwei Ehepaare und drei einzelne Eltern waren gekommen, um gemeinsam zu beten, zu singen und sich Halt zu geben.

Zum Welttag für verstorbene Kinder gab es eine Andacht in der Laurentiuskirche Neukirchen. Jede brennende Kerze symbolisierte ein Kind. Quelle: Pfarramt

Neben Thomas Geburtstag am 24. November ist dieser Gedenktag für die Eltern aus Neukirchen ein wichtiges Datum. Dann spüren sie eine besonders tiefe Verbundenheit zu ihrem Sohn, aber auch mit anderen Familien, die ähnliche Schicksalsschläge erlitten haben.

Austausch mit anderen Familien

„Es war eine schöne, ruhige, wärmende Atmosphäre“, sagt Margitta König, die in ihrem größten Schmerz von der Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern in Borna aufgefangen wurde. „Der Austausch mit den anderen Familien hat mir sehr geholfen“, sagt die gebürtige Greifenhainerin rückblickend. Nach Thomas Tod hatte sie ein Jahr lang Trauerkleidung getragen. „Das ist heute kaum noch üblich, aber es war eine Art Selbstschutz.“

Über 300 Trauergäste in Neukirchen

Thomas König wurde in Neukirchen beigesetzt, dort, wo er eine unbeschwerte Dorfkindheit und Jugend verlebte, wo er zur Schule ging und Freunde fürs Leben fand. Mehr als 300 Menschen kamen, um von ihm Abschied zu nehmen, während des Trauergottesdienstes wurden Bach und die Söhne Mannheims gespielt, erinnert sich die Mutter. Manchmal denkt sie noch an den Moment, als Pfarrer Karl Jungnickel die Todesnachricht überbrachte und wie sie darauf sagte: „Können wir ihn im Krankenhaus besuchen?“

Keine Was-Wäre-Wenn-Fragen

Ihr Sohn wäre heute 40 Jahre alt. Aber all diese Was-Wäre-Wenn-Fragen möchten sich die Eltern und auch Bruder Stefan nicht stellen. „Sie tun nur weh und bringen uns nicht weiter“, meint Margitta König. „Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag, den wir Thomas haben durften, das alleine zählt.“ Zu seiner damaligen Freundin Yvonne halten die Neukirchener weiterhin Kontakt, sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Kindern in Leipzig.

Margitta und Konrad König haben ein ruhiges Leben. Sie genießen ihr schönes Zuhause, lieben die Gartenarbeit und die 60-jährige gelernte Apothekenfacharbeiterin findet Erfüllung in Hand- und Bastelarbeiten. Ihre beiden Enkel, Stefans Kinder, bringen Freude und Licht in ihr Leben.

Dieses Bild von Thomas hängt bei Margitta und Konrad König in der Küche und erinnert sie an ihren verstorbenen Sohn. Quelle: Kathrin Haase

Erst nach dem zweiten Advent begann für das Paar die Weihnachtszeit, so ist es jedes Jahr. „Dann schmücke ich das Haus, backe Plätzchen und stelle überall Kerzen auf.“ Sie freut sich auf die letzten Tage des Jahres, wenn die Familie enger zusammenrückt, Ruhe einkehrt und in den Stuben die Lichter brennen.

Von Kathrin Haase