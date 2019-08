Borna

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen kann den Dorfplatz im Ort neu gestalten. Dafür hat der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung vorgestern Abend im Goldenen Stern die Weichen gestellt – und zwar in Form einer Zwischenfinanzierung. Dabei schießt die Stadt gewissermaßen Geld vor, das der Verein nicht hat.

Bornaer Stadtrat streckt 40 000 Euro vor

Konkret geht es dabei darum, dass dem Förderverein zwar etwa 40 000 Euro Fördergeld aus dem Leader-Programm des Freistaat Sachsens in Aussicht stehen. Das Geld fließt aber erst nach Rechnungslegung an den Verein. Der aber sieht sich außerstande, das benötigte Geld vorzufinanzieren. Deshalb, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), sei die Stadt bereit, das Geld bereitzustellen – als zinslosen Kredit. Wenn der Verein die entsprechenden Fördergelder erhalten hat, fließen die umgehend zurück in die Stadtkasse. Darüber soll eine entsprechende Vereinbarung zwischen Stadt und Verein abgeschlossen werden.

Von Nikos Natsidis