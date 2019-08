Borna

Einige Bornaer und Landkreis-Leipzig-Themen sind durchaus geeignet, auf Bundesebene für Veränderungen zu sorgen. Das verdeutlichte der Besuch des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann am Mittwoch in Borna.

Der CDU-Politiker sprach sich bei einem Treffen mit dem Gewerbeverein für eine deutliche Verschlankung der Bürokratie in Ministerien und Behörden aus. Das passende Beispiel dafür lieferte der sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch: ein herrenloses Fahrzeug, das monatelang in der Baustelle an der B 95 stand.

„Alle Beteiligten haben die Verantwortung lange Zeit von sich geschoben, so dass das Auto dort über Monate hinweg stand“, machte von Breitenbuch während des Treffens deutlich. Was Althusmann veranlasste, unübersichtliche Zuständigkeiten in etlichen Behörden bundesweit zu kritisieren und daraufhin „mehr Mut für Entscheidungen“ zu fordern. Denn zu lange Entscheidungsfindungen führten unweigerlich zu Frust.

Besuch im Tagebau und bei Gewerbeverein von Borna

Der Wirtschaftsminister war der Einladung seines CDU-Kollegen und des Gewerbevereins gefolgt, um sich zum einen im Tagebau Schleenhain umzusehen, sich mit dem Thema Renaturierung zu befassen und um ins Gespräch mit Bornaer Unternehmern zu kommen. Ersterer Besuchs-Grund war für den Minister deshalb relevant, weil bis 2016 im Helmstedter Braunkohlerevier salzhaltige Braunkohle abgebaut wurde und das Land Niedersachsen nun auch vor der Frage steht: wie weiter mit den Tagebaulöchern?

Ein Auto an der B 95 war Gesprächsstoff für Thomas Lungwitz, Georg-Ludwig von Breitenbuch und Bernd Althusmann (von links). Quelle: Julia Tonne

Althusmann wies darauf hin, dass auch Niedersachsen in dem Bereich vor einem Strukturwandel stehe – genauso wie Sachsen, wo 2038 Schluss sein soll mit dem Tagebau. Doch der Kohleausstieg bringe nicht den einzigen Wandel mit sich, von einem solchen sei auch die Automobilindustrie – namentlich VW – in Niedersachsen betroffen.

Allerdings sah Landrat Henry Graichen (ebenfalls CDU) schon deutliche Unterschiede. Bei der Kohleindustrie gebe es durch den geplanten Ausstieg keine Weiterentwicklung. „Wir müssen uns grundsätzlich neu aufstellen.“ Niedersachsen hingegen habe bei der Autoindustrie schon deutliche Entwicklungspotenziale – Stichwort Elektro-Antrieb.

Bundes-Politik ist Thema zwischen Minister und Unternehmer

Viel Raum nahm während des Treffens im Restaurant Drei Rosen die Bundes-Politik ein. Thomas Lungwitz, Vorsitzender des Gewerbevereins, kritisierte Althusmann gegenüber den Aktionismus der CDU: „Bei Ihnen gibt es keine klare Richtung mehr.“ Woraufhin der Minister Lungwitz durchaus Recht gab und erklärte: „Wir warten ab und zu darauf, was andere Parteien zu einem Thema zu sagen haben.“ Der Kritik an der Großen Koalition nahm sich Althusmann auch an, „allerdings lebt eine Große Koalition oft nur vom kleinsten gemeinsamen Nenner“.

Mit von der Partie war am Mittwoch auch Sebastian Stieler, Noch-Stadtrat der CDU-Fraktion in Borna. Ihn trieb vor allem die Frage um, mit wem denn die CDU koalieren wolle, wenn denn die AfD bei der kommenden Landtagswahl so stark abschneiden würde.

Von Breitenbuch machte deutlich, dass ein Bündnis der CDU mit der AfD oder auch mit der Linken nicht in Frage komme. Und Althusmann verdeutlichte, dass die Sachsen bei einem starken Abschneiden der AfD nicht nur den Strukturwandel erleben würden, sondern zudem einen radikalen politischen Wandel. „Und dann stellt sich die Frage, ob die Sachsen das, was sie erreicht haben, durch Populisten aufs Spiel setzen wollen.“

Von Julia Tonne