Niko Stark wird in Borna als bester Lehrling ausgezeichnet

Er ist der beste Lehrling Sachsens aus den „Grünen Berufen“: Dafür wird Niko Stark jetzt in Borna ausgezeichnet. Der 35-Jährige aus Leipzig hat seine Umschulung im Bereich Garten- und Landschaftsbau mit der Note 1,3 abgeschlossen. Das sächsische Landwirtschaftsministerium zeichnet anlässlich des Landeserntedankfestes am Freitagdie besten Absolventen in den Berufen der Forst-, Land- und Hauswirtschaft aus.

„Ich war selber ganz überrascht“, erzählt Stark, der seine Ausbildung bei der SBH (Stiftung Bildung und Handwerk) Südost absolviert hat. Der Bildungsträger mit Sitz in Leipzig hat auch eine Niederlassung in Borna.

Zwei Jahre hat Niko Stark die Schule besucht

Den Prüfungen von Niko Stark im Februar gingen zwei Jahre Schule voraus. Hier stellte ihn Ausbilderin Ute Lohse jeden Tag aufs Neue auf die Probe. „Er war ein ziemlich guter Schüler und lernte schnell“, sagt sie. Mittlerweile ist der junge Mann beim Gartenservice Leipzig angestellt. Zu seinen Aufgaben gehören Terrassenbau und Grünpflege, aber auch Zaun- und Mauerbau, Teichbau – „eben alles, was mit einem Garten zu tun hat“.

Zwölf Jahren hatte er vorher als Glas- und Gebäudereiniger gearbeitet, bevor er sich diese neue Herausforderung suchte. „Ich bin auf der Stelle getreten und fasste den Entschluss, mich beruflich nochmal zu verändern.“ Für Pflanzen hatte er schon immer ein Händchen, aber vor allem die Vielfalt am Berufsbild Gärtner im Bereich Garten- und Landschaftsbau reizte Stark am neuen Job. Jetzt wird als bester Lehrling in Sachsen ausgezeichnet.

