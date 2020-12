Noch bis Sonntag: Kitzscher sucht kleine Märchen-Profis

Kitzscher

Unschwer zu erkennen: Hinter diesem Schaufenster in Kitzscher verbirgt sich ein Märchen der Gebrüder Grimm. Die Figurengruppe ist Teil eines Weihnachtsmärchenquiz’, das Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt als kleinen Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt in sechs Schaufenstern von leer stehenden Geschäften in der August-Bebel-Straße aufgebaut haben.

Teilnahme am Märchenquiz bis dritten Advent

Noch bis zum dritten Advent an diesem Sonntag können Kinder bis zum Alter von zehn Jahren versuchen, die dargestellten Märchen zu erkennen. Pro Schaufenster können es eins oder auch mehrere sein. Die Mitmachzettel findet jeder gleich auf der anderen Straßenseite an einer weihnachtlich geschmückten Bude. Dort können die ausgefüllten Zettel dann in einen Briefkasten geworfen werden.

Sechs Schaufenster in Kitzschers August-Bebel-Straße sind mit Märchenszenen gestaltet. Quelle: André Neumann

Preise für die besten Quiz-Löser

Rund 50 Mitmachbögen seien schon eingegangen, sagt Marco Baaske vom Ordnungsamt. Er rechnet damit, dass es am Wochenende noch einmal so viele werden. Für die Kinder, die die meisten Märchen erkennen, gibt es Preise, vom Holzspielzeug bis zum ferngesteuerten Auto.

Von André Neumann