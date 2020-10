Noch freie Grundstücke für neues Wohngebiet in Kahnsdorf-Nord

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Die Erschließung des neuen Wohngebietes Kahnsdorf-Nord, genannt „ Seewiesen“ kommt zügig voran. Noch vor Weihnachten sollen die Straßen für die rund 60 Häuser im ersten Bauabschnitt fertig sein.

Aus dem Grund brauchte der Erschließer und Grundstücksentwickler jetzt relativ zügig die Straßennamen, über die die Gemeinde zu entscheiden hat. Jetzt hat der Gemeinderat geliefert und sieben Namen festgelegt.

Vorausgegangen war über mehrere Wochen eine öffentliche Debatte, die der Ortschaftsrat angestoßen hatte und an der sich die Kahnsdorfer beteiligen konnten. Auf diese Weise kamen rund 30 Vorschläge zusammen, von denen es am Dienstagabend zehn bis in die abschließende Auswahlrunde im Gemeinderat schafften.

Erinnerung an Bergbau kommt nur einmal vor

Die Erinnerung an den Bergbau, der die Gegend um Kahnsdorf über Jahrzehnte prägte, spielt bei der Auswahl nur ein einiges Mal eine Rolle, nämlich in dem Namen „Zur Alten Lore“. Loren sind Transportwagen, für Schüttgut, die auf Schienen rollen und meist eine Kippmulde haben.

Die Straßenbezeichnung „Zöpener Seewiesen“ verbindet den Namen des Baugebietes mit dem des bis 1934 selbstständigen Ortes Zöpen, dessen Gemarkung den nördlichen Teil von Kahnsdorf ausmacht. Die heutige Gestalt der einstigen Begbaulandschaft nimmt auch der Name „Am Ufer“ auf. Während die Vorschläge „ Birkenhain“, „Schillerwinkel“ und „ Gänseblümchenstraße“ im Gemeinderat durchfielen, wird es der „Sonnenblick“ auf die Namensschilder im neuen Wohngebiet schaffen.

Ebenso wird es eine „Ringstraße“ geben und einen „Heimatweg“. Für den stand als Alternative auch „Neue Heimat“ mit auf der Auswahlliste. Doch die mögliche Assoziation mit einem gleichnamigen gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen in Westdeutschland, dessen Geschichte in den 1980er Jahren in einem Skandal endete, ging einigen zu weit. Komplettiert wird die Gruppe der Straßennamen für den ersten Bauabschnitt mit „In den Sandgärten“.

Mehr als die Hälfte der Grundstücke schon reserviert

Der Erschließungsträger selbst, das in Kahnsdorf ansässige Unternehmen „Blauhaus“, hatte sich mit Vorschlägen zurückgehalten. Geschäftsführer Alexander Wolf ist aber ganz zufrieden mit der Auswahl, mehr noch mit deren Zustandekommen.

„Ich bin mit der Historie vor Ort nicht wirklich vertraut“, gibt Wolf zu. Es sei gut, dass die Bevölkerung sich beteiligt und der Gemeinderat die Auswahl beschlossen habe.

Derweil schaut Wolf schon auf die Zeit nach Fertigstellung der Erschließung, die im April begonnen hatte. Ab Januar sollen die Verkäufe der Grundstücke über die Bühne gehen. Rund sechzig Prozent der verfügbaren Bauflächen seien schon jetzt fest reserviert.

Im April begann die Erschließung für die „Seewiesen“ mit einem symbolischen ersten Spatenstich. Quelle: Jens Paul Taubert

Bebauungsplan soll geändert werden

Im Gemeinderat ging es außerdem um eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes für das gesamte Wohngebiet Kahnsdorf-Nord, welches mit weiteren drei Bauabschnitten über zehn Hektar groß werden könnte. Die Änderung solle vor allem der großen Nachfrage nach Baugrundstücken entgegenkommen.

Deswegen soll als wesentlichste Änderung aus dem bisher planerisch vorgesehenen Mischgebiet jetzt ein allgemeines Wohngebiet werden. Damit ist der Grundstückserschließer frei, alle Flächen mit Wohngebäuden bebauen zu lassen. Nicht störende Gewerbe bleiben erlaubt. Der Änderungsplan wird jetzt ausgelegt, Öffentlichkeit und Behörden können sich dazu äußern.

Zur Bebauung des Kahnsdorfer Nordens gehört auch ein Reiterhof, der unter dem Namen „Gestüt Kahnsdorf“ im September eröffnet worden war.

Von André Neumann