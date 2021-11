Noch herrscht Notstand: Bauhof Rötha wartet auf neue Wintertechnik

Rötha

Manchmal lag um diese Zeit in der Vergangenheit schon Schnee, waren Straßen glatt oder überfroren. Zeit für den Winterdienst. Hätte die kalte Jahreszeit diesmal bereits starkem Flockenfall und Eis zugeschlagen, dann gäbe es in der Stadt Rötha ein Problem. Dort verfügt der Bauhof nämlich kaum noch über vernünftige Technik, die mit winterlichen Verhältnissen auf kommunalen Straßen fertig werden könnte.

Das soll sich nach drei Bestellungen in diesem Jahr zwar ändern. Aber aktuell sieht es so aus, als ob nur eine der Neuanschaffungen schnell und sogar noch in dieser November-Woche zur Verfügung stehen wird. Immerhin: Nach vielen Jahren, in denen die Stadt kaum bis gar nicht in den Fuhrpark der Bauhofstandorte in Rötha und Espenhain investierte, waren nun Anschaffungen im Umfang von zusammen fast einer halben Millionen Euro beschlossen worden.

Situation seit letztem Winter kaum verändert

Jetzt muss die neue Technik nur noch rechtzeitig bis zum Wintereinbruch da sein. Ansonsten drohen Verhältnisse wie im vorigen Jahr. Damals konnte der Bauhof nur mit einem „kläglichen Rest an Technik“, wie es ein Stadtrat formuliert hatte, geradeso die wichtigsten Straßenabschnitte befahrbar halten, weswegen es Kritik gehagelt hatte.

Bis heute hat sich an der Situation wenig verändert. Außer, dass veraltete Technik, die keine Prüfplakette mehr erhielt, verkauft wurde. Im Stützpunkt in Espenhain steht noch ein uralter Unimog, der eigentlich ebenfalls ausgemustert gehört, aber für viel Geld noch mal repariert wurde, um notfalls Schnee räumen zu können.

Immerhin sind in Espenhain und den anderen Ortsteilen auch noch zwei Firmen für den Winterdienst unter Vertrag. Für die Gehwege steht zumindest ein kleines Mehrzweckfahrzeug mit entsprechender Ausrüstung zur Verfügung.

Ein Japaner soll in Kürze kommen

In Rötha sieht es ähnlich aus: Fußwege können mit einem Allrad-Multicar geräumt werden. Vor Kindergärten und Bushaltestellen arbeiten die Bauhofmitarbeiter manuell. Müssen Straßen geräumt oder gestreut werden, ginge das aktuell nur mit einem 30 Jahre alten Traktor mit Schild und Streuer.

Doch Ersatz ist in Sicht. Schon in dieser Woche könnte ein multifunktionstauglicher Traktor der japanischen Marke Kubota geliefert werden. Bauhofmitarbeiter und Stadtrat Hans-Joachim Keil (SPD) nannte es Glück, dieses Vorführgerät, das beim Händler fertig bereit steht, bekommen zu haben. Das Fahrzeug für knapp 70 000 Euro sei für den Winterdienst auf Gehwegen und in engen Bereichen geeignet, ebenso für die Rasenmahd im Sommer.

Gemieteter Italiener ohne Liefertermin

Für den Winterdienst auf kommunalen Straßen und größeren Flächen hatte der Stadtrat im September die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges der Marke Bonetti beschlossen. Auch der kleine Italiener, ähnlich einem Multicar, soll zu allen Jahreszeiten eingesetzt werden können.

Dieses Fahrzeug kauft die Stadt nicht, stattdessen wurde hier eine Miete über sechs Jahre für monatlich reichlich 2300 Euro vereinbart. Das ist etwas teurer als ein Kauf. Allerdings hatte Rötha damals keinen genehmigten Haushalt, weswegen die einmalige Investition kaum durchzubringen gewesen wäre, hatte die Verwaltung damals argumentiert. Mit der Lieferung des Bonetti rechnet die Stadt „zeitnah“. Wann genau, konnte auch der Lieferant noch nicht sagen.

Monatelang warten auf neuen Finnen-Traktor

Ähnlich ist die Situation bei der dritten Anschaffung, einem Traktor der finnischen Marke Valtra für 217 000 Euro. Den zu kaufen, das hatte der Stadtrat schon im Frühjahr beschlossen. Auf eine Lieferzeit von mehreren Monaten hatte sich der Bauhof damals zwar eingestellt, aber gehofft, ihn vor dem Winter zu bekommen. Allerdings ist jetzt nicht einmal mehr von November die Rede, sondern von Dezember.

Der Traktor, der ein wahres Multitalent für kommunale Arbeiten in allen Jahreszeiten sein soll, ist für den Bauhofstützpunkt in Espenhain vorgesehen. Stadtrat Keil hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn die neue Technik nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter geliefert wird. Für den Fall wolle man mit dem Händler über ein Ersatzfahrzeug sprechen. Auf jeden Fall, sagte Keil der LVZ, sei man dem Stadtrat dankbar dafür, dass er für die Anschaffung neuer Technik gestimmt hat.

Von André Neumann