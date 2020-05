Noch immer keine Einigung: Stadtrat Rötha feilscht um Gestaltung des Töpferplatzes

Rötha

Über die künftige Gestaltung des Töpferplatzes in Rötha gibt es immer noch keine Einigung. Der derzeit kahle Platz mit ungeordneten Verkehrsströmen soll im Zuge der Sanierung der Güntzelstraße einen Verkehrsteiler bekommen. Wie der aussehen soll, darüber scheiden sich noch immer die Geister.

Dass der Platz an der viel befahrenen August-Bebel-Straße, in den außerdem die Güntzelstraße und die Heinestraße münden, einen Verkehrsteiler und eine Querungshilfe für Fußgänger benötigt, darüber besteht weitgehend Einigkeit. Auch wenn auf der jüngsten öffentlichen Beratung dazu ein Stadtratsmitglied meinte, es sei auch bisher ohne gegangen.

Anzeige

Bisher drei Varianten im Spiel

Das Ingenieurbüro Klemm und Hensen aus Leipzig hatte dafür bisher drei Varianten vorgelegt. Eine große –13,50 Meter mal 5,50 Meter –, die nicht nur Mittelinsel für Fußgänger wäre, sondern auch Platz für Begrünung ließe. Eine knapp halb so große, die nur als Teiler und Querungshilfe dient. Und eine dritte, so groß wie die erste, aber nur als flache, überfahrbare Pflasterfläche.

Weitere LVZ+ Artikel

Bisher ist der Straßenverkehr auf dem Töpferplatz ungeordnet. Quelle: André Neumann

Bei der geht das Planungsbüro selbst davon aus, dass sie nicht genehmigungsfähig wäre, weil sie die Funktionen Teiler und Querungshilfe nur unzureichend erfüllt.

Zu den beiden anderen Varianten sind die Ansichten aber unversöhnlich. Ein Teil der Stadträte lehnt die von der Verwaltung favorisierte große Mittelinsel grundsätzlich ab, was nun dazu führte, dass die Debatte Züge des Feilschens auf einem Marktplatz annahm.

Planer verkleinern ihre Vorzugsvariante

Die beiden Planer, obwohl davon überzeugt, dass ihre große Variante funktioniert, schlugen vor, diese in Länge und Breite jeweils um einen Meter zu reduzieren. Das würde immer noch die verkehrstechnischen Anforderungen erfüllen, „und man könnte immer noch etwas an Begrünung machen“, so einer der Planer.

An der Stelle erneuerte Achim Keil (SPD-Fraktion) seine Ablehnung von Bäumen als Gestaltungselemente, weil die, wenn sie groß werden, irgendwann Probleme für den Verkehrsraum schaffen würden. Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) meinte, von Bäumen sei nie die Rede gewesen. Und fügte hinzu: „Wir sind eine Gartenstadt. Grün steht uns gut zu Gesicht.“

Bürgermeister will Entscheidung am 28. Mai

Der Kompromiss stieß nur teilweise auf Zustimmung, unter anderem bei Uwe Wellmann ( CDU), der ihn als „absolut machbar“ bezeichnete. Timo Müller (Initiative für Rötha), einer der erklärten Gegner der großen Variante, hielt den Vorschlag für einseitig: „Genauso könnte man die kleine Variante einen Meter größer machen.“

Bürgermeister Eichhorn drängt nun auf eine Entscheidung im Stadtrat am 28. Mai. Möglich dass dort neben der verkleinerten großen Variante und einer kleineren auch noch eine mittlere zur Abstimmung stehen wird.

Von André Neumann