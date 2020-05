Notbetreuung in der Tagespflege: 91-jährige Demenzkranke wird in Groitzsch betreut

Landkreis Leipzig

Lisa Baumgart leidet an Demenz. Seit sechs Jahren wird sie vom Privaten Pflegedienst Leipziger Land in Groitzsch betreut – in der Tagespflege. Das heißt, die Seniorin wohnt bei ihrer Tochter und kommt stundenweise in die Einrichtung. Dort isst sie, hört Musik, singt, bastelt, sieht Filme oder spielt Mensch ärgere dich nicht.

„Ohne dieses Angebot könnten wir meine Mutti nicht betreuen, es muss immer jemand bei ihr sein“, sagt Tochter Martina Kunze. Ab 2012 pflegte ihr Vater seine demente Frau, seit seinem Tod kümmern sich die drei Töchter um die inzwischen 91-Jährige.

Anzeige

Alte Dame fragt: „Holt ihr mich wieder ab?“

Die Krankheit schreite voran, die Betreuung wird dadurch aufwendiger. Noch erkennt die alte Dame ihre Töchter und fragt stets, wenn sie woanders ist: „Holt ihr mich wieder ab?“

Weitere LVZ+ Artikel

Lisa Baumgart – hier mit einem Glas Sekt bei ihrer Geburtstagsfeier zum 91. Quelle: privat

Als wegen des Corona-Virus im März plötzlich die Tagespflege schließen musste, ließ sich Martina Kunze von ihrem Arbeitgeber freistellen. Sie ist Hauswirtschafterin. Glücklicherweise habe sie einen verständnisvollen Chef. Über Wochen lang blieb sie mit ihrer Mutter zu Hause. „Da merkt man erst mal, was die Mitarbeiterinnen in der Tagespflege leisten“, meint die 61-Jährige anerkennend.

Bedingung: „solitäre Einrichtung“

Regelmäßig erkundigte sie sich, wann endlich eine Betreuung wieder möglich ist. Nun erhielt ihre Familie eine Ausnahmeregelung. Bedingung dafür ist, dass die Tagespflege nicht in einem Pflegeheim integriert, sondern eine „solitäre Einrichtung“ ist. Außerdem muss einer der folgenden Punkte erfüllt sein:

– Die pflegenden Angehörigen dürfen keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben und müssen in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu zählen: öffentliche Sicherheit und Ordnung, Handel, Handwerk, Ernährungs- und Landwirtschaft, Gesundheitsversorgung und Pflege, Bildung und Erziehung, öffentliche Infrastruktur und Versorgungssicherheit.– Wenn die Angehörigen aufgrund ihres hohen Alters an physische oder psychische Grenzen kommen.– Wenn bei einer Notbetreuung zu Hause für die Senioren eine erhöhte Gefährdung für Leib und Leben besteht.

„Wir waren sehr erleichtert, dass wir die Ausnahmegenehmigung erhielten“, sagt Martina Kunze. „Jetzt kann ich endlich wieder arbeiten.“ Maximal fünf Senioren darf die Groitzscher Tagespflege „notbetreuen“, sonst sind es zwölf. Drei Pflegebedürftige haben bereits die Zusage, für zwei weitere läuft die Antragstellung.

Frohburg : Separater Eingang erlaubt keine Ausnahme

Doch nicht jede Einrichtung kann dies anbieten. Ein Problem ist das zum Beispiel im Wohn- und Seniorenzentrum Frohburg, wozu auch eine Tagespflege gehört. Die war bislang mit zwölf Personen voll belegt. Seit dem 21. März aber muss sie pausieren. Der behördliche Grund: Sie ist an eine vollstationäre Einrichtung gekoppelt. Dass sie über einen separaten Eingang verfügt, erlaube keine Ausnahme.

Beschäftigung spielt bei der Tagespflege eine wichtige Rolle: Auf diesem Archiv-Foto wird mit Pinsel und Farbe Holz bearbeitet. Quelle: LVZ-Archiv

„Was die Schließung für die pflegenden Angehörigen bedeutet? Eine Katastrophe, denn sie fühlen sich überfordert“, sagt Leiterin Marion Wiesner. Sie könne den Unmut, ja die Verzweiflung verstehen. Der Schritt, ein Stück weit loszulassen und das Angebot zu nutzen, sei vielen schwer gefallen. „Nach einer Eingewöhnung kommen die Gäste aber sehr gern. Die Mitarbeiter lassen sich viel einfallen, um ihnen den Tag so schön wie möglich zu gestalten.“

Keine Notbetreuung in Diakonie-Häusern in Borna und Grimma

Jetzt, seit der Schließung, fehlten ein Bezugspunkt und wichtige Anregungen – und für die Angehörigen die Chance, durchzuatmen und Dinge zu erledigen, die sonst liegen bleiben. „Uns erreichen regelmäßig Anfragen, wann es weiter geht. Wir wissen es nicht. Wir hoffen sehr, dass die Lockerungen auch bald die Tagespflege betreffen“, so Wiesner.

Auch die zwei Einrichtungen der Diakonie Leipziger Land in Borna und Grimma mit insgesamt 28 Plätzen erlauben leider keine Ausnahmen: „Deshalb konnten wir keinen Antrag auf Notbetreuung stellen“, sagt Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch.

Es wird auch gern gefeiert: Hier die Muttertags-Nachfeier in der Tagespflege mit Akzeptanz in Borna-Nord im vergangenen Jahr. Quelle: LVZ-Archiv

„Trotzdem ist bei vielen Verständnis da“

Auch sie weiß, wie schwer das für die pflegenden Angehörigen aktuell ist. Allerdings: „Trotzdem ist bei vielen Verständnis da. Praktisch alle sind sich der Tatsache bewusst, dass die Tagespflege-Gäste aufgrund ihres Alters und ihrer oftmals vorhandenen Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Die Schließung ist deshalb einleuchtend, um Kontakte und Ansteckungsrisiken zu reduzieren.“

Wiedereröffnet werden könne erst, wenn die Schließung grundsätzlich aufgehoben wird. Wann dafür grünes Licht aus Dresden kommt, sei im Moment nicht absehbar. Die derzeit gültige Allgemeinverfügung gilt bis 5. Juni.

Es werde versucht, in der Zwischenzeit anderweitig Hilfe anzubieten. In Einzelfällen kamen Senioren im Rahmen einer Kurzzeitpflege ins Heim. Die Diakonie-Sozialstationen bieten zudem eine erweiterte Betreuung im Haushalt an. Auch halten die Mitarbeiter der Tagespflege in Borna und Grimma Kontakt zu den Pflegebedürftigen und Angehörigen – via Telefon.

Boom der Tagespflege Tagespflege-Einrichtungen, wo Senioren stundenweise betreut werden, erleben einen Boom, heißt es in einer Marktanalyse von pflegemarkt.com. In Deutschland würden gegenwärtig rund 5.050 Tagespflegen mit etwa 75.350 Plätzen betrieben – Tendenz steigend. Im Jahr 1999 gab es nur 13.300 Plätze in Deutschland. 2029 soll die Zahl auf rund 130.000 angestiegen sein. „Der Boom der Tagespflegen begann im Jahr 2008, in dem das Pflegewohngeld eingeführt wurde“, so die Analyse. Mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes I, das 100 Prozent Sachleistung für die Tagespflege ermöglichte, sei das Wachstum weiter angetrieben worden, sodass die Zahl der Tagespflegeplätze in den vergangenen vier Jahren nochmals um gut 47 Prozent auf fast 75.350 Plätze stieg. Gleichzeitig malt der Barmer-Pflegereport 2018 ein düsteres Bild, was die pflegenden Angehörigen betrifft: Dem Pflegenotstand in Deutschland drohe nicht nur durch den Fachkräftemangel eine dramatische Verschärfung. 185.000 von rund 2,5 Millionen Personen, die Angehörige zu Hause pflegen, seien kurz davor, diesen Dienst wegen Überlastung einzustellen. 6,6 Prozent, also 164.000 Personen, wollen nur mit mehr Hilfe weiter pflegen. Laut diesem Report sind von den rund 2,5 Millionen pflegenden Angehörigen rund 1,65 Millionen Frauen. Nur ein Drittel aller Betroffenen geht arbeiten, jeder Vierte aber hat seine Arbeit aufgrund der Pflege reduziert oder ganz aufgeben müssen. Das gehe aus einer Befragung hervor, die repräsentativ für alle pflegenden Angehörigen in Deutschland stehe. Danach bestimmt die Pflege bei 85 Prozent der Betroffenen tagtäglich das Leben. Die Hälfte von ihnen kümmert sich sogar mehr als zwölf Stunden täglich um die pflegebedürftige Person.

Sehen Sie hier ein Video der Diakonie über die Tagespflege:

Von Claudia Carell und Ekkehard Schulreich