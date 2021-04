Nur drei Lieder: Konfirmation in Ramsdorf unter Corona-Bedingungen

Borna/Ramsdorf

In der Kirche in Ramsdorf werden am 2. Mai drei Jugendliche konfirmiert. Sie gehören zu den insgesamt zehn jungen Leuten, die die Regiser Pfarrerin Ulrike Franke seit knapp zwei Jahren auf diesen Tag vorbereitet hat. Neben den Konfirmanden aus Regis und Ramsdorf betreut sie die Konfirmanden aus der Emmauskirchgemeinde Bornaer Land, zu der neben Borna Lobstädt und Neukieritzsch gehören.

Rüstzeit vor der Pandemie

Corona hat in den Konfirmandenstunden, in denen die jungen Leute auf den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter vorbereitet werden, weniger eine Rolle gespielt. Dafür aber bei der praktischen Durchführung der Zusammenkünfte. Die konnten zwar bis zum März des vorigen Jahres noch von Mensch zu Mensch stattfinden, später aber ging es nicht ohne Technik, sprich eine Art Videokonferenz, wenn die Pfarrerin mit ihren Konfirmanden zusammenkommen wollte. Immerhin: Noch vor Beginn der Pandemie gab es eine Rüstzeit, und im Dezember fand ein Gottesdienst in der Bornaer Stadtkirche am Martin-Luther-Platz statt.

Konfirmation in Borna verschoben

Die Bornaer Konfirmanden sollten ihren großen Tag eigentlich schon am 25. April haben. Das wurde verschoben, sagt die Pfarrerin, die neben ihrer Gemeindearbeit für die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen zuständig ist. Grund für die Verschiebung war, dass die jungen Leute dadurch eher hoffen können, ihre Angehörige von außerhalb zu einem späteren Zeitpunkt bei ihrem großen Tag dabei zu haben. Die Bornaer werden stattdessen am 27. Juni konfirmiert. Immerhin: Am vergangenen Sonntag fand in der Stadtkirche ein Vorbereitungsgottesdienst statt.

Konfirmation in Ramsdorf

Den drei Konfirmanden aus Regis und Ramsdorf steht bereits jetzt ihr großer Tag bevor, auch wenn es Einschränkungen im Gottesdienst gibt. Denn natürlich gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Singen ist möglich, zumindest eingeschränkt. Zwei oder drei Lieder, sagt Pfarrerin Franke, sind erlaubt.

Von Nikos Natsidis