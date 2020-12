Nur etwas Weihnachtsschmuck in Bornas Obdachlosenunterkunft

Borna

Ein bisschen weihnachtlich geschmückt ist es am Heiligen Abend auch hier. In dem Quartier in der Mühlgasse, das in Borna zur Unterbringung von Obdachlosen dient. Das war es dann allerdings auch schon. „Sonstige Besonderheiten gibt es nicht“, teilt Stadtsprecher Robert Scheibe auf die LVZ-Nachfrage zum Umgang mit Wohnungslosen am 24. Dezember mit.

Platz für maximal zwölf Leute

Das heißt, dass das Alkoholverbot in der Wohnung, die maximal zwölf Leuten Platz bietet, auch am 365. Tag im Jahr gilt, also auch am Heiligen Abend. In der Wohnung leben derzeit drei Personen, das entspricht dem Schnitt in den letzten fünf Jahren. Es sind allesamt Bornaer. Sie haben jeweils ein Zimmer für sich, weil die vorhandenen Räume wegen Covi-19 gegenwärtig jeweils nur mit einem Mann belegt werden. Eine unausgesprochene Vorgabe in Corona-Zeiten.

Überall Mund-Nasen-Schutz

Wegen Corona müssen die Bewohner überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausnahmen, so Scheibe, sind lediglich die Schlafräume. Zudem darf die Maske beim Essen abgelegt werden. Dabei aber müssen sie die gängigen Mindestabstände einhalten.

Rund um die Uhr geöffnet

Die Obdachlosenunterkunft ist aktuell rund um die Uhr geöffnet. Jedes Zimmer hat einen eigenen Waschraum. Zudem gibt es in der Einrichtung eine Waschmaschine sowie einen Wäschetrockner, der aber vom Personal bedient wird.

Von Nikos Natsidis