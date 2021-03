Nur noch eine Erzieherin nicht betroffen: Kita Deutzen am Montag komplett geschlossen

Neukieritzsch/Deutzen

Die Hiobsbotschaft für die Eltern kam am Sonntagabend. Gegen 18 Uhr traf per E-Mail die Nachricht ein, dass die Kindertagesstätte in Deutzen am Montag komplett geschlossen bleibt. Damit zog der Träger, die Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land, vorläufig die Notbremse in einer Situation, die sich ungefähr seit dem 20. Februar entwickelte und verschärfte.

Damals wurden die ersten Corona-Infektionen in der Einrichtung bekannt. Das Landratsamt schickte erst die Krippenkinder der Gruppe „Bienen und Schmetterlinge“ samt Erzieherinnen in Quarantäne und dann auch die der „Mäusegruppe“. Dafür gab es Sammelverfügungen vom Gesundheitsamt. Zusätzlich erhielten einige Hortkinder Einzelbescheide, sie mussten ebenfalls in Quarantäne.

Ausgangspunkt seien laut Landratsamt drei Infektionen bei Erzieherinnen gewesen. Das war allerdings der Stand von voriger Woche. Über das Wochenende verschärfte sich die Situation.

Nur noch eine Erzieherin

„Von 14 Pädagogen haben wir im Moment in Deutzen nur noch eine Kollegin, die aktuell nicht infiziert oder in Quarantäne ist“, sagte Awo-Geschäftsführerin Heike Buchheim. Damit lasse sich der Betrieb vorerst nicht aufrechterhalten. Deswegen die Schließung am Montag.

An der Kita gibt es fünf Gruppen. Neben den zwei Krippen-Gruppen sei am Montag eine vom Kindergarten in Quarantäne gekommen. Damit hätten theoretisch die Mädchen und Jungen der zweite sowie der Hortgruppe die Einrichtung besuchen können.

Was bei nur einer Kollegin nicht möglich ist, sagte Buchheim. Sie habe mit dem Landratsamt darüber verhandelt, wie es nun weitergeht. „Der Träger muss für sich entscheiden, ob er organisatorisch die Betreuung aufrechterhalten kann“, teilte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, am Montagvormittag den Standpunkt der Behörde mit.

Awo hält komplette Quarantäne für sinnvoll

Tatsächlich fragte die Awo umgehend bei Zeitarbeitsfirmen um Personal nach. Allerdings hoffte der Kita-Betreiber darauf, dass das Gesundheitsamt die gesamte Einrichtung unter Quarantäne stellen würde. Was durchaus auch wirtschaftliche Gründe hat. Denn bei einer behördlich angeordneten Quarantäne haben Eltern Anspruch auf eine Entschädigung für Verdienstausfall nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes.

Kann ein Träger dagegen die Betreuung nicht sicherstellen, weil ihm das Personal fehlt, müsste er möglicherweise die Eltern entschädigen. Zudem befürchtet Heike Buchheim, dass es die beiden verbliebenen Gruppen auch noch treffen könnte, sollten die Kinder weiter die Einrichtung besuchen. Das Gesundheitsamt arbeitete am Montag an der Nachverfolgung der jüngsten bekannt gewordenen Infektionen in der Kita Deutzen.

Am Dienstag eingeschränkt geöffnet

Am Nachmittag entschied das Landratsamt gegen eine behördliche Schließung der gesamten Einrichtung. Die Kita „Kleine Strolche“ werde daher am Dienstag für die eine Kindergartengruppe und für die Hortkinder wieder öffnen, teilte Geschäftsführerin Buchheim mit. Betreut werden sollen die Kinder von der verbliebenen Mitarbeiterin und zwei pädagogischen Fachkräften aus Zeitarbeitsfirmen. Die Öffnungszeit der Einrichtung werde verkürzt auf 7.30 bis 15 Uhr.

Ab 8. März kommen planmäßig die ersten Beschäftigten wieder aus ihrer Quarantäne. Die Leiterin der Einrichtung, kündigte Heike Buchheim an, werde die Eltern regelmäßig über den E-Mail-Verteiler über den aktuellen Stand informieren.

Von André Neumann