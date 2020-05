Nutzung des Ritterguts – Oelzschauer Eltern werfen Bürgermeister „Blockadehaltung“ vor

Rötha/Oelzschau

Die Debatte im Stadtrat um die Kindertagesstätte und das Rittergut im Röthaer Ortsteil Oelzschau hat eine deutliche Reaktion des Elternrates hervorgerufen. Der wirft Bürgermeister Stephan Eichhorn eine „ Blockadehaltung“ vor.

Die Verwaltung will dem Stadtrat auf dessen nächster Sitzung am 28. Mai einen Grundsatzbeschluss vorlegen, der darauf abzielt, dass die Kindereinrichtung das stark sanierungsbedüftige Rittergut verlässt, sobald eine Alternative zur Verfügung steht. Über den Umgang mit dem Herrenhaus gibt es nur die Aussage des Bürgermeisters, es werde verkauft.

Ob der Stadtrat diesen Weg mitgeht, scheint nach einer ersten öffentlichen Debatte innerhalb beider beschließender Ausschüsse fraglich. Zu der dort geäußerten Kritik mehrere Stadträte kommt jetzt die der Eltern. Auch die wollen, dass die Stadt das Herrenhaus behält und nutzt.

Einwohnern mangele es nicht an Ideen fürs Rittergut

Dafür, heißt es in einem von Heike Köpping verfassten Brief des Elternrates an die LVZ, mangele es den Einwohnern nicht „an Ideen für das komplette Rittergut als Kita und Dorfzentrum“. Auch nicht am Willen, diese in ein tragfähiges Konzept zu überführen. Köpping erinnert an einen Tag der offenen Tür, zu dem der Elternrat der „Oelzschauer Strochenkinder“ gemeinsam mit dem Ortschaftsrat im vergangenen Jahr ins Rittergut eingeladen hatte.

Störche sind das Erkennungszeichen des Kindergartens in Oelzschau. Quelle: André Neumann

Das Interesse sei überwältigend gewesen, heißt es im Schreiben des Elternrates. Der im Gegenzug dazu feststellt: „Doch bisher blockiert Bürgermeister Stephan Eichhorn jeden Vorstoß für eine weitere Nutzung durch die Stadtverwaltung.“ Eine konstruktive Debatte zum Rittergut und zur Kita, so der Vorwurf, sei bisher deshalb nicht möglich gewesen, weil für den Bürgermeister der Verkauf als gesetzt gelte.

Erfahrungen mit alten Gebäuden

Dabei hätten, darauf wird in dem Brief hingewiesen, die Oelzschauer bereits Erfahrungen mit komplizierten alten Gebäuden. „Die Kirche und das alte Pfarrhaus erstrahlen in neuem Glanz“, so Köpping. Die Kirche ist außen und innen saniert worden, und soeben beginnt die Sanierung der Orgel. Alles unter Federführung eines im Ort tätigen Fördervereins.

Bei all dem, darauf weist Heike Köpping hin, seien der „viel gefürchtete“ Denkmalschutz, der Brandschutz und auch das mitunter langwierige Beantragen von Fördermitteln, was alles auch beim Rittergut eine Rolle spielt, vorrangige Themen gewesen. Erfahrung sei also vorhanden, betonen die Eltern.

Denen klar ist, dass die Kosten abschrecken. Für die Sanierung des Herrenhauses hatte Bauplaner Thomas Schubach eine Kostenspanne von 2,7 bis 3,8 Millionen Euro genannt. Innen wäre bei dieser Summe nur der Kindergarten mit 69 Plätzen berücksichtigt. Der Elternrat meint dazu, eine Sanierung könne in Abschnitten erfolgen, und er verweist dabei erneut auf die Kirche als Beispiel.

Eltern vergleichen Rittergut mit Kulturhaus in Rötha

Wenig Verständnis haben die Eltern offenbar für den Einwand der fehlenden Wirtschaftlichkeit der Sanierung des Herrenhauses gegenüber einem Kita-Neubau. „ Ist die Gemeinde ein wirtschaftliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, oder eine Verwaltung, der das Gemeinwohl seiner Bürger anvertraut worden ist?“, wird gefragt.

Der Elternrat zieht in dem Brief an die LVZ auch den Vergleich zum Volkshaus Rötha. Das will die Stadt erklärtermaßen behalten. Nach der Brandschutz-Sanierung folgt in diesem Jahr die Erneuerung des Daches. Die Oelzschauer bezweifeln, dass beim Volkshaus vor der Sanierung die gleichen Fragen diskutiert sowie Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen angestellt wurden.

Was, so fragt der Elternrat, rechtfertige „diese unterschiedliche Behandlung durch den Bürgermeister“. Um festzustellen: „ Mit so einer Blockadehaltung erhöht man nicht die Attraktivität seiner Ortsteile.“

Von André Neumann