Obdachlose in Borna sollen in ihrer Unterkunft bleiben

Borna

Nein, eingesperrt sind sie natürlich nicht, die Obdachlosen, die es in Borna gibt. Sie sollen allerdings möglichst im Haus bleiben, sagt Wolfgang Osterkamp, der Geschäftsführer der Erwerbslosen- und Sozialhilfe-Initiative (ESI) Leipzig, die in Borna die Obdachlosen betreut und in anderen Zeiten auch den Bürgertreff in der Schulstraße betreibt.

Fünf Leute in der Bornaer Mühlgasse

Derzeit sind in der städtischen Obdachlosenunterkunft in der Mühlgasse fünf Leute untergebracht. In Einzelzimmern, wie Osterkamp betont. Das ist im Angesicht von Corona sozusagen unausgesprochen einer Art Vorgabe. Und es gäbe noch Platz für weitere Nichtsesshafte in der Unterkunft. Für die Betreuung von Obdachlosen, üblicherweise nur vom Abend bis zum Morgen, stehen insgesamt zehn Räume zur Verfügung, wo Mitarbeiter im Einsatz sind, die sich Osterkamp zufolge mit einer Maske schützen.

Vollversorgung der Obdachlosen in Borna

Die Leute, allesamt Männer derzeit, sollen sich weitgehend in der Unterkunft aufhalten, in der es auch Fernseher und Radio gibt. Sie werden gegenwärtig voll versorgt – früh, mittags und am Abend. „Eingesperrt sind sie natürlich nicht“, sagt Osterkamp. „Wer raus will, darf raus.“ Zum Rauchen am Hintereingang etwa. Aber keinesfalls als Gruppe auf die Straße, die Ausgangsbeschränkungen gelten schließlich für jedermann. Es sei nicht immer leicht, das den Gästen in der Mühlgasse klarzumachen, sagt der ESI-Chef. Der Gang durch die Stadt habe aber für die Bewohner der Obdachlosenunterkunft offenkundig im Moment ohnehin keinen so großen Reiz. „An Plätzen wie Bushaltestellen können sie jetzt nicht sitzen“.

Meist zusammen in der Unterkunft

Deshalb sind sie meist zusammen in ihrer Unterkunft. Auch zu fünft. Denn die Obdachlosenunterkunft gilt sozusagen als ein Haushalt.

Von Nikos Natsidis