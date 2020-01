Oberbürgermeisterin Luedtke: Die Sanierung der Schwimmhalle ist ärgerlich

Borna

Das Jahr 2020 liegt hinter uns. Grund genug, die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) nach ihrer Bilanz für das Jahr 2019 und den Plänen für das neue Jahr zu fragen.

Wer durch Borna geht und an frühere Jahre denkt, hat den Eindruck, die Stadt schläft ein bisschen. Es scheint nicht mehr so viel zu passieren. Ist das so?

Simone Luedtke: Natürlich nicht. Derzeit läuft die Sanierung der Grundschule West, die im Jahr 2020 beendet sein soll. Wann genau, das lässt sich noch nicht sagen. Die beiden Vereinshäuser in der Röthaer und der Schulstraße werden saniert, und die energetische Sanierung des Goldenen Sterns sowie des Rathauses steht an. Außerdem ist die Erneuerung des Brandschutzes geplant.

Sanierung der Schwimmhalle ist ärgerlich

Was ist im letzten Jahr schiefgelaufen?

Mich ärgert, dass wir die Schwimmhalle sanieren müssen. Aber das konnte keiner kommen sehen.

Was ist im Jahr 2020 gut gelaufen?

In jedem Fall das Landeserntedankfest im Oktober. Dass das Wetter nicht so gut war, dafür kann niemand etwas. Wir haben aber als Stadtverwaltung gezeigt, dass wir so etwas stemmen können.

Das müsste doch Appetit auf mehr machen?

Das geht nicht. Ich erinnere an die geplante Sanierung der beiden Eisenbahnbrücken.

Eigenheime in Gnandorf

Welche Projekte haben Sie als nächstes in der Pipeline?

Wir wollen das Areal am Breiten Teich attraktiver machen. Damit meine ich die geplanten Beachvolleyballplätze, über die nun der neue Stadtrat zu befinden hat. Vorgesehen ist die Schaffung neuer Eigenheimstandorte an der Turnhalle in Gnandorf und die Sanierung des Zwiebelhauses. Wir sind als Stadt mit unseren Investitionen vorangegangen, und jetzt ziehen die Privaten nach.

Soll demnächst saniert werden: das Bornaer Zwiebelhaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis