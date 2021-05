Oberbürgermeisterin Luedtke: Keine Einkesselung in Borna

Borna

Die sonntäglichen Demonstrationen von Kritikern der Corana-Maßnahmen auf dem Bornaer Marktplatz haben jetzt auch den Stadtrat erreicht. Dort griff Andreas Gerhardt, Anmelder der Kundgebungen vor dem Rathaus, in der Bürgerfragestunde den CDU-Fraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke an, weil der in der Ratssitzung vor sechs Wochen verlangt hatte, dem Treiben der Protestierer ein Ende zu machen. Zugleich warf Gerhardt der Polizei vor, sie habe die Demonstranten bei einem spontanen Spaziergang am 15. April „eingekesselt“.

Zusammenhang mit den Querdenkern

Dabei seien die Ordnungshüter im Einsatz gewesen, „die wir von unseren Steuergeldern bezahlen“, so der Inhaber eines Autohauses im Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht. Das habe Wübbeke mit seinen Äußerungen bewirkt. Zudem warf Gerhardt den Linken vor, sie würden die Demonstranten, die sich als „Bürgerbewegung Borna“ verstehen, in einen Zusammenhang mit den sogenannten Querdenkern bringen.

Susanne Köhler, die sich in der Bürgerfragestunde ebenfalls als Demonstrationsteilnehmerin äußerte, erklärte, dass es sich um Spontandemos handele, weshalb der Aufzug der Polizei nicht gerechtfertigt und erklärbar sei.

Oberbürgermeisterin Luedtke: Keine „Einkesselung“

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärte, auf die Polizeitaktik haben weder die Stadt noch jemand sonst Einfluss. Zudem könne von einer „Einkesselung“ keine Rede sein. Sie sei jedes Mal anwesend, wenn sich am Sonntagvormittag etwa 60 Leute versammeln, von denen die Hälfte aus Borna sei.

Dass die Polizei an den Sonntagen immer wieder im Stadtzentrum anrücke, hänge damit zusammen, dass dort jeweils die Zusammenkunft in einer Woche angekündigt werde – also keine Spontanität. Zudem werde der Infektionsschutz nicht eingehalten, weshalb die Polizei nach Abschluss der Veranstaltung regelmäßig die Personalien von Teilnehmern aufnehme.

Wübbeke: Gesetze sind einzuhalten

Wübbeke wurde grundsätzlich. „Sie können jeden Tag auf dem Markt demonstrieren, das ist Ihr gutes Recht.“ Es gebe aber Gesetze, die einzuhalten seien. Wenn das nicht geschehe, sei das Sache der Ordnungshüter, „und aus keinem anderen Grunde war die Polizei vor Ort“.

Zu den Vorwürfen gegenüber den Linken sagte Wübbeke, Gerhardt solle lieber das Gespräch mit ihnen suchen, als über sie zu reden. Und was seine Person anbelange: „Von Ihnen ist niemand an mich herangetreten.“ Allerdings stellte der CDU-Fraktionschef klar: „Ich stelle mich nicht mit Ihnen auf den Markt.“

Nadja Luedtke: Corona ist keine Grippe Linken-Stadträtin Nadja Luedtke hat sich in einer persönlichen Erklärung an die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen in Borna gewandt. Zwar sei es deren gutes Recht, „sich friedlich zu versammeln und ihren Unwillen über die von ihnen nicht verstandenen und kritisierten Maßnahmen“ zu äußern. Aber: „Corona ist keine Grippe, und Corona ist keine Erfindung von Bill Gates“, so die gelernte Krankenschwester in ihrem Statement, das der LVZ vorliegt. Wer nicht glaubt, dass Covid-19 eine schwere Krankheit ist, „deren schwere Verläufe dramatisch sind“, dem biete sie eine Führung auf einer Intensivstation an. Luedtke kritisiert zudem die AfD, die Corona ebenfalls leugne, obwohl mittlerweile auch Stadt- und Gemeinderäte aus ihren Reihen im Landkreis daran verstorben seien.

Von Nikos Natsidis