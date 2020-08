Oberbürgermeisterwahl in Borna – Sebastian Stieler will Simone Luedtke herausfordern

Borna

Angesprochen wurde er schon. Von einigen Bornaer Unternehmern. Sebastian Stieler, einstmals jüngster Stadtrat, politisches Wunderkind und in der zweiten Runde bei den Oberbürgermeisterwahlen vor fünf Jahren einziger Herausforderer von Amtsinhaberin Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die hat ihren Amtsbonus seither in jedem Fall vergrößert, so dass sich bei der Frage nach potenziellen Gegenkandidaten für den Urnengang im Frühsommer 2022 bisher kaum eine Antwort findet. Nur Stieler gibt auf Nachfrage zu Protokoll, dass er durchaus noch mal antreten würde.

Derzeit auf Jobsuche im akademischen Bereich

Und sicher auch könnte. Der 30-Jährige, nach erfolgreicher Promotion an der Universität Leipzig mittlerweile auf Jobsuche im akademischen Bereich, hat niemals behauptet, dass er seine Ambitionen nach der Wahl vor fünf Jahren aufgeben würde. Daran änderte auch sein bewusster Abschied vom Bornaer Stadtrat nichts. Sebastian Stieler war bei den Stadtratswahlen im vorigen Jahr nicht noch einmal angetreten, obwohl er höchstwahrscheinlich auch als Einzelkandidat ohne Unterstützung von Parteien den Sprung ins höchste Bornaer Gremium geschafft hätte. Dass er jetzt nicht mehr dort sitzt, habe auch Vorteile. „Ich bin nicht mehr so in die Grabenkämpfe involviert.“

Stadtrat Sebastian Stieler, damals noch Stadtrat, und die sächsische Baumkönigin Carolin Hensel bei der Pflanzung des „Baumes des Jahres“ in der Grundschule Neukirchen. Quelle: Nikos Natsidis

Stieler würde auch Unterschriften sammeln

Sollte er sich in zwei Jahren um den Chefposten im Rathaus bemühen, bräuchte er nicht zwingend die Unterstützung von Parteien oder Wählervereinigungen. „Ich kann auch Unterschriften sammeln“, was jemandem wie ihm mit einem nach wie vor großen Bekanntheitsgrad in der Stadt recht gut gelingen dürfte. Ohnehin ist die Unterstützung durch andere politische Kräfte für ihn nur bedingt mit positiven Erfahrungen verbunden. „Von den Parteien habe ich damals keinen einzigen Euro bekommen." Immerhin: Die „Bürger für Borna“(BfB) und die Freien Wähler Borna (FWB) hätten ihre Zusagen seinerzeit eingehalten.

Klarheit in einem Jahr

Für Stieler steht aber fest, dass sich die Kräfte, die die Amtsinhaberin seinerzeit aus dem Rathaus vertreiben wollten, seinerzeit viel zu spät organisiert hätten – nach einer in fragwürdigen Castingshow, bei der auch der Name einer älteren Führungskraft aus der Landesdirektion hochgespült wurde. Das ist für jemanden wie Stieler, der in seinem Leben sehr durchdacht vorgeht, so vermeidbar wie falsch. „In einem Jahr muss alles klar sein.“ Heißt: Dann muss feststehen, wer die amtierende Oberbürgermeisterin herausfordert.

Stieler : Borna wird nur verwaltet

Bleibt die Frage, womit. Schließlich kommen auch ausgewiesene Gegner der Amtsinhaberin eher ins Grübeln, wenn sie Angriffsflächen bei der Rathauschefin nennen sollen. Stieler nicht. Nach wie vor verfolgt er die Bornaer Stadtratssitzungen, nicht zuletzt via Internet, „und dass dort 20 Minuten über ein Netz in einer Grundschule diskutiert wird", ist für ihn kaum begreifbar. „Die Tagesordnung wird immer kürzer“, das sei ganz anders als noch zu Zeiten von Luedtkes Amtsvorgänger Bernd Schröter (BfB). „Es gibt kein großes Thema, das von der Oberbürgermeisterin ausgeht und bei dem sie die Bürger mitnimmt.“ Dabei gehe es darum, Borna als attraktive Wohnstadt zwischen Leipzig und Chemnitz zu positionieren. „Aber Borna wird nur verwaltet.“

Teilnahme am Geschehen in Borna

Wer mit Sebastian Stieler spricht, dem wird schnell klar, dass er trotz räumlicher Distanz nach wie vor am Geschehen in Borna teilnimmt. Auch wenn sein Hauptwohnsitz derzeit Leipzig ist. Für ihn sei aber klar, „dass ein Oberbürgermeister in jedem Fall seinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in Borna haben muss“, und er dann natürlich auch.

