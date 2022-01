Oberbürgermeisterwahl in Borna: Stieler nimmt neuen Anlauf

Borna

Aus dem Kampf ums Bornaer Rathaus wird ein Dreikampf. Mit Sebastian Stieler hat jetzt der dritte Kandidat angekündigt, bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni anzutreten. Das ist wenig überraschend. Schließlich hatte der 33-Jährige bereits vor Jahren und seither immer wieder keinen Zweifel daran gelassen, dass er es nach 2015 erneut wissen will.

Nach Amtsinhaberin Simone Luedtke (Linke) erklärte kürzlich auch der SPD-Ortsvereins- und Stadtratsfraktionsvorsitzende Oliver Urban, sich um den Posten des Stadtoberhauptes zu bewerben.

Zehn Jahre im Stadtrat

Stieler ist trotz seines jungen Alters alles andere als unerfahren. Bis 2019 saß er unter wechselnden Farben (CDU, Freie Wähler Borna, parteilos) insgesamt zehn Jahre im Stadtrat. Dass er vor knapp drei Jahren nicht erneut antrat, begründete er seinerzeit mit den Arbeiten an seiner Promotion in Betriebswirtschaftslehre (BWL). Dass er jetzt, mittlerweile mit Doktortitel, erneut kandidiert, erklärt Stieler auch mit der begrenzten Wirksamkeit der ehrenamtlichen Arbeit als Abgeordneter. Es sei schwer, etwas aus dem Stadtrat heraus durchzusetzen.

Konsequent seit zweieinhalb Jahren

Als Stieler vor zweieinhalb Jahren nach der ohne ihn durchgeführten Kommunalwahl aus dem Gremium ausschied, war er durchaus konsequent. Er war das letzte Mal bei einer Ratssitzung, als die neuen Stadträte vereidigt wurden. „Danach bin ich zu keiner Sitzung mehr gegangen.“

Derzeit an der Universität der Künste

Über Borna ist er aber trotz seines aktuellen Wohnsitzes in Leipzig aber nach wie vor im Bilde. Und außerdem: „Wenn ich gewählt werde, wohne ich vom ersten Tag an wieder in Borna.“ Dort lebt seine Familie immer noch. Der studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftler hat mittlerweile eine Stelle an der Universität der Künste in Berlin.

Fünf Prozentpunkte zu wenig

Was bleibt, ist die Frage, warum er erneut in Borna als Oberbürgermeisterkandidat antritt. Bei seinem ersten Versuch vor sieben Jahren fehlten ihm dann im zweiten Wahlgang gegen die damalige wie heutige Rathauschefin knapp fünf Prozentpunkte. Während er 44,18 Prozent holte, kam Luedtke auf 55,82 Prozent. Jetzt sagt er: „In Borna kann vieles besser gemacht werden.“

„Luedtke macht keine Werbung für die Stadt“

Besser jedenfalls, als es Oberbürgermeisterin Luedtke macht, wie er sagt. Die sei einst „durch Zufall ins Amt gekommen“. Jetzt rühme sie sich, dass Borna nahezu schuldenfrei ist. „Aber das ist ein stinknormaler Prozess“, eine Selbstverständlichkeit, für die sie sich hier feiern lasse. Außerdem mache sie keine Werbung für die Stadt.

Deutsche Schachmeisterschaft in Borna

Als Oberbürgermeister würde Stieler eine Gesellschaft für Stadtmarketing gründen, die sich um kleine und mittlere Events („Keine Landesgartenschau für ein halbes Jahr.“) bemühen würde. „Vielleicht auch um Kongresse oder die Deutsche Schachmeisterschaft.“ Stieler ist selbst leidenschaftlicher Schachspieler. Zudem könnten Lehrgänge für Trainer oder Schiedsrichter in anderen Sportarten organisiert werden, wodurch Leute nach Borna kämen und die Stadt bekannter würde.

80 Unterschriften sammeln

Wenn er die Wahl im Sommer gewinnen sollte, will er sich um Ordnung und Sicherheit, Haushalts- und Verwaltungsführung sowie Klima und Nachhaltigkeit kümmern. Zuvor aber muss Stieler, der sehr wahrscheinlich als Einzelkandidat antritt, noch Unterschriften sammeln, um auf dem Wahlzettel zu erscheinen. Dafür braucht er 80 Unterstützer.

Von Nikos Natsidis