Neukieritzsch

Nein, es hat nicht sollen sein. Wieder einmal musste sich das Unterdorf geschlagen geben, wieder einmal war das Oberdorf haushoch überlegen. Egal, ob beim Fußball, Kegeln, Wissenstest oder Tischtennis: Das Team um Mannschaftsleiter Ronald Ertner ließ dem Team aus dem Unterdorf nicht den Hauch einer Chance.

SV Blau-Weiß Deutzen organisiert skurrile Wettkämpfe

Dennoch war das Vereinsfest des SV Blau-Weiß Deutzen am Sonnabend ein unvergessliches – für alle Feierwütigen und Sportbegeisterten. Denn wenn es auch sportlich hoch her ging, gab es doch noch zahlreiche andere Varianten, das Wochenende auf dem Vereinsgelände zu genießen. Unter anderem die Variante des Einkaufswagen-Schätzens.

Fußball-Abteilungsleiter Sandy Schädlich hatte bereits am Donnerstag eingekauft, was der Wagen an Platz hergab: Bier, Sekt, Waschmittel, Konserven, Kaffee, Kaffeefilter, Wasser. Warenwert: 86,30 Euro. Nicole Hildebrandt hatte die beste Vorstellung über Preise, sie lag mit geschätzten 86,10 Euro gerade einmal 20 Cent daneben – und konnte die Familienration einer Woche mit nach Hause nehmen.

Sandy Schädlich mit dem Einkaufswagen, dessen Warenwert geschätzt werden musste. Quelle: Julia Tonne

Ente mit Startnummer 107 geht als Erste durchs Ziel

Erfolgreich lief der Tag auch für den Rennstall von Martina Stengler. Sie hatte Ente Nummer 107 beim Entenrennen mit mehr als 200 Tierchen an den Start geschickt – und gewann deutlich. „Das tägliche Training in der Badewanne hat sich ausgezahlt“, erzählt sie lachend. Zudem habe sie sich bei der Nummernvergabe die gelben Plastetierchen genauer angeguckt – „und das Schnabeltier, das schön stromlinienförmig aussah, ausgesucht“. Übrigens: Die 107 ging für das Oberdorf an den Start.

Ente Nummer 107 hatte den Schnabel vor und gewann den Lauf über 400 Meter. Quelle: Julia Tonne

Bewohner aus dem Oberdorf dominieren bei Wettkämpfen

Ertner als Mannschaftsleiter des Oberdorfes hatte auch ein Schnabeltier zu Wasser gelassen, allerdings „war das eher eine bleierne Ente“, gab er zu. Trotz der schnell eingeleiteten Mund-zu-Mund-Beatmung kam sein bestes „Pferd“ im Stall nicht mal über die Ziellinie.

Auf sportlicher Ebene musste die Mannschaft aus dem Unterdorf herbe Niederlagen einstecken. Allein beim Fußball verloren die Kicker 0:5 gegen das Oberdorf. Ein ähnliches Dilemma gab es beim Kegeln. Dabei hatten die „Unterdörfler“ noch auf einen Ehrenpunkt gehofft, allerdings wurde die Disziplin Tauziehen aus wettertechnischen Gründen abgesagt. Aber nach dem Wettkampf ist ja bekanntlich vor dem Wettkampf. Nächstes Jahr sollten sich die „Oberdörfler“ warm anziehen.

Von Julia Tonne