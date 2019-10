Oberschüler in Kitzscher entdecken in Projektwoche die Welt

Kitzscher

Die große weite Welt holten sich Schüler und Lehrer der Oberschule Kitzscher in der zurückliegenden Woche in ihr Schulhaus. Zum Beispiel in Gestalt von Daniel Grosse. Der junge Mann stammt aus Australien und ist der Freund des Englischlehrers der Oberschule. Der holte den Mann vom 5. Kontinent, der zurzeit in Deutschland arbeitet, kurzerhand in die Schule, wo er seinen Zuhörern von seiner Heimat erzählte.

„Tore zur Welt“ – so hieß die Projektwoche für die 14 jahrgangsübergreifenden Gruppen aus den Klassen fünf bis acht und zehn, die die Schüler auch in anderen Fächern beschäftigte. In Mathematik wurden Pyramiden konstruiert, und es wurde berechnet, was die Weltwunder in Ägypten kosten würden, wollte man sie heute bauen.

Schüler der klassen 8 und 9 konstruieren und berechnen Pyramiden und basteln eine Umgebung dafür. Quelle: Jens Paul Taubert

Tagebucheintrag aus Sicht eines Weltwunders im Deutschunterricht

Auch in anderen Fächern ging es um Weltwunder. In Kunst wurden sie in selbst gestalteten Pop-up-Karten zum Leben erweckt, und in Deutsch bestand die Aufgabe darin, einen Tagebucheintrag aus Sicht eines Weltwunders zu verfassen.

Marie, Gina und Joana aus der zehnten Klasse sprechen über ihre selbst gemachten Pop ups. Quelle: Jens Paul Taubert

Und ohne Sprachen öffnen sich Tore zur Welt gar nicht erst. Deswegen wurde in Englisch, Russisch und Französisch über Feiertage und Bräuche in den jeweiligen Ländern gesprochen.

Zur Projektwoche gehörte auch eine Exkursion. Am vergangenen Mittwoch reisten rund 187 Schüler aus Kitzscher in die Miniwelt in Lichtenstein, wo berühmte Bauwerke aus aller Welt im Kleinformat zu sehen sind.

Von André Neumann