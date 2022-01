Oberschul-Wechsel: Regis hadert mit Formulierung in Neukieritzscher Vorstoß

Regis-Breitingen

Der Stadtrat von Regis-Breitingen steht vor einer der schwierigsten Entscheidungen der vergangenen Jahre. Es geht um nichts Geringeres als den Verzicht auf die Oberschule. Geht es nach Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler), sollte noch in diesem Monat ein Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden.

Vor der Abstimmung, die für die nächste reguläre Sitzung des Stadtrates am 27. Januar vorgesehen ist, hat Zetzsche das Gremium zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Am 13. Januar sollen sich die Abgeordneten zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit über das Für und Wider austauschen.

Regis: Geld reicht nicht für Gesamtprojekt

Aus sachlichen Erwägungen könnte die Entscheidung leicht sein. Die Oberschule ist dringend sanierungsbedürftig. Regis-Breitingen ist aber auf absehbare Zeit finanziell nicht in der Lage, die Schule mit den zur Verfügung stehenden Förderprogrammen zu sanieren oder gar neu zu bauen.

In dieser Situation gibt es einen Vorstoß der Gemeinde Neukieritzsch. Der zielt darauf ab, die Schulträgerschaft zu übernehmen und in Deutzen eine neue Oberschule zu errichten. Die finanzstärkere Gemeinde traut sich zu, das unter der Voraussetzung einer Regelförderung für Schulbauten zu schaffen. Die Bildungseinrichtung wird von Kindern und Jugendlichen aus den Kommunen Regis-Breitingen, Neukieritzsch und Borna besucht.

Zetzsche: Entscheidung von großer Tragweite

Emotional, darauf weist der Regiser Bürgermeister im Vorfeld der Sitzung hin, liegt die Sache jedoch anders: „Wir sollen eine Schule abgeben.“ Das sei eine Entscheidung von großer Tragweite. In dem Zusammenhang beanstandet Zetzsche den in Neukieritzsch auf der letzten Sitzung des Gemeinderates im Dezember gefassten Beschluss. Der sei fehlerhaft formuliert, was Zweifel weckt, ob er ehrlich gemeint ist, so Zetzsche.

Bürgermeister Jörg Zetzsche: Stadtrat muss Entscheidung von großer Tragweite treffen. Quelle: privat

Nur Schulträger kann Fördermittel beantragen

In dem Neukieritzscher Beschluss heißt es, die Gemeinde sei bereit, die Oberschule zu übernehmen, wenn „die Stadt Regis-Breitingen einen entsprechenden Grundsatzbeschluss über die Aufhebung der Schulträgerschaft für die Oberschule Regis-Breitingen beschließt und die beantragten Fördermittel bewilligt werden.“

Der letzte Halbsatz ist den Regisern in die Nase gefahren und möglicherweise tatsächlich unglücklich formuliert. Legt er doch nahe, dass schon Fördermittel für einen Neubau beantragt worden sind. Das aber ist nicht der Fall, bestätigt der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) der LVZ. Das sei auch gar nicht möglich, sagt Zetzsche und erklärt, was er sich vom Kultusministerium in Dresden habe bestätigen lassen: Fördermittel kann nur beantragen, wer Schulträger ist.

Neukieritzsch könne also als einzige Bedingung für eine Übernahme der Schulträgerschaft nur formulieren, dass Regis sie abgibt. „An dieser Stelle sehe ich Klärungsbedarf.“ Möglicherweise kann der Neukieritzscher Bürgermeister den befriedigen. Zetzsche hat ihn zur Sondersitzung am Donnerstag eingeladen.

Von André Neumann