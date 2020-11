Groitzsch

Den Schülern gefällt offensichtlich der neu hergerichtete Speisesaal hinter der Oberschule. Klar, wenn dazu auch das Essen schmeckt. In den Sommerferien war dieser südliche Bereich des Mensa-Flachbaus modernisiert worden. Besonders gut kommt die Akustikdecke an, weil dadurch der fast obligatorische Lärm des Nachwuchses etwas gedämmt wird. Die zwei Raumteiler allerdings stören etwas beim Überblick. Rund 200 000 Euro wurden investiert.

Die Mensa ist für rund 200 000 Euro unter anderem mit Akustikdecke und neuen Bodenfliesen modernisiert worden. Quelle: Stadtverwaltung/Dirk Schmidt

Zweiter Baubschnitt WTH-Raum in Arbeit

Im nördlichen Gebäudeteil richten die Handwerker als zweiten Bauabschnitt den neuen Wirtschaft-Technik-Haushalt-Raum für die Oberschule her. Unter anderem wird eine Heizung mit Brennwerttechnik installiert, die künftig auch den Hort mit versorgt. Damit kann dessen weniger effiziente Verbindung zur Schule gelöst werden, sagt Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Zuletzt vergaben Stadtrat und Ausschuss Aufträge für Abbruch-, Maurer-, Beton- und Estricharbeiten an die Firma Wolf aus Göpfersdorf (58 000 Euro) sowie für die Haustechnik-Planung an das Büro GW Plan aus Leipzig (knapp 27 000 Euro).

Schule kann neuen Bereich nach den Winterferien nutzen

Aufgrund recht langer Lieferfristen für die Schüler-Küchen wird es noch einige Wochen bis zur Nutzung dauern. „Das ist so mit der Oberschule abgesprochen“, erklärt Schmidt. Seit den Sommerferien werde im Hauswirtschaftsunterricht die Theorie gelehrt. „Nach den Winterferien soll dann ab Ende Februar wieder gekocht werden.“

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz