Oberschule Kitzscher bekommt moderne Mensa

Das Mittagessen soll an der Oberschule Kitzscher künftig nicht nur gut schmecken, sondern auch in angenehmerer Umgebung eingenommen werden können. Statt im dunklen, eher muffigen Keller (der vermutlich etliche Schüler und Lehrer in den vergangenen Jahre abgeschreckt hatte, in der Schule zu essen), künftig in einer hellen, modernen Mensa.

Die will die Stadt in den kommenden Monaten bauen lassen. Dazu wird die ehemalige Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss umgebaut. Für das Vorhaben vergab der Stadtrat jetzt Aufträge im Gesamtumfang von rund 167.000 Euro. Kämmerin Silke Schubert sprach angesichts der Preise für die einzelnen Lose von einer annähernden „Punktlandung“ gemessen an den geplanten Kosten.

Dritter Bauabschnitt der energetischen Sanierung läuft

Die Gelegenheit sei günstig, weil die Schule ohnehin gerade im Bau sei. Es laufe der dritte Bauabschnitt der energetischen Sanierung. Im westlichen Teil, dort wo sich auch die Hausmeisterwohnung befindet, werden die neuen Fenster eingebaut. „Das passt gerade gut zusammen“, zeigte sich Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) vor den Stadtratsmitgliedern überzeugt.

Auch finanziell kommt die Stadt mit dem Einbau der Mensa gut weg, denn aus einem Programm für Schulinfrastruktur erhält sie 75 Prozent Fördermittel.

Die Mensa werde aus einem Speiseraum, einer Ausgabe und einem Raum für Garderobe bestehen, so Schramm. Sie hat einen Zugang für Schüler und Lehrer von innen und bekommt von außen einen separaten Eingang zum Ausgaberaum, damit die Lieferer des Caterers nicht durchs Schulhaus müssen.

Aufträge gehen überwiegend an einheimische Firmen

Für diesen Außenzugang werde das Eingangsportal, welches abgebrochen wurde, verbreitert, erklärte Schramm. Es erhalte neben dem Zugang zur Schule die zusätzliche Tür.

Die Aufträge gingen vorwiegend an Firmen aus Kitzscher und der Region. Das gilt nicht für den größten der sieben vergebenen Aufträge. Die Einbauten für eine schulgerechte Akustik, wozu eine Decke und weitere Details gehören, wird das Unternehmen Metogla aus Coswig in Sachsen-Anhalt vornehmen. Die Kosten dafür betragen rund 55 000 Euro.

Mensa soll in diesem Jahr fertig werden

Alle anderen Firmen sind ortsansässig oder aus der Nähe. Mit den Abbrucharbeiten beauftragt die Stadt nach einer beschränkten Ausschreibung die Firma Kai Mahner aus dem Ortsteil Hainichen. Maurer-, Bau und Putzarbeiten übernimmt die Firma GTS aus Frankenhain, die für Kitzscher auch schon an der Sanierung der Grundschule arbeitet und eine neue Kindertagesstätte baut.

Den Auftrag für die Fußböden bekommt G und G Raumausstattung aus Eula, den für Tischlerarbeiten die Firma Berthold aus Trages, den für die Elektrik das Unternehmen Elektro Hartert aus Braußwig. Die Heizung wird die Firma Wiesenbach aus Zedtlitz bei Borna installieren. Das Unternehmen baut im Rahmen der energetischen Sanierung schon im gesamten Schulhaus die Heizung.

Die Arbeiten an der Mensa sollen laut Bürgermeister Schramm umgehend beginnen und in diesem Jahr abgeschlossen werden. So wie das auch für die energetische Sanierung vorgesehen ist, die vor gut einem Jahr begonnen hatte. Deren Ende ist für den 31. Oktober geplant.

