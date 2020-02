Oberschule Kitzscher braucht schon wieder neuen Caterer

Kitzscher

Die Oberschule Kitzscher braucht schon wieder einen neuen Essensanbieter. Den langjährigen Schul-Caterer hatte man im vorigen Jahr vor die Tür gesetzt. Jetzt wirft der neue nach einem knappen Jahr von sich aus das Handtuch.

Schulessen ist an der Oberschule in Kitzscher offenbar nach wie vor ein Ladenhüter. Dabei hatten sich alle miteinander so viel Mühe gegeben. Weil beim alten Anbieter, einem ortsansässigen Caterer, immer weniger Schüler und Lehrer an der Essensversorgung teilnahmen, wollte die Schule den Lieferanten wechseln.

Deswegen fand im Herbst 2018 eine vierwöchige Testphase statt, in der vier Interessenten täglich Menüproben lieferten. Nach der anschließenden Ausschreibung bekam ein Caterer aus Geithain den Auftrag. Das Unternehmen belieferte die Schule ab Mai vorigen Jahres.

Neuer Anbieter wirft das Handtuch

Mittlerweile hat die Firma aus Geithain den Vertrag aber wieder gekündigt. Die Belieferung der Schule endet nach genau einem Jahr Ende April. Grund ist offenbar, dass die Zahl der täglich verkauften Portionen nicht so gestiegen ist, wie erwartet. Die Rede ist von 35 bis 50 bei rund 300 Schülern. Damit, so heißt es aus dem Unternehmen in Geithain, sei die Belieferung der Oberschule nicht wirtschaftlich.

Zumal man offenbar von höheren Zahlen ausgegangen war. Schulleiterin Dagmar Schulz will diesbezüglich keine Zusagen gemacht haben. Sie hätte sich aber gewünscht, das wenigstens 150 Schüler und Lehrer das Schulessen nutzen, sagte sie der LVZ. Davon ist man an der Oberschule aber weit entfernt.

Die Schulleiterin bedauert die Entwicklung und sagt über den Geithainer Caterer: „Wir wollten ihn alle haben.“ Nun soll der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 3. März erneut einen Auftrag vergeben. Voraussichtlich an eines der anderen drei Unternehmen, die sich Ende 2018 mit ihrem Essen an der Oberschule vorgestellt hatten.

Äußere Umstände für Mittagessen ungünstig

Über die Gründe, warum an der Oberschule so wenige an der Essenversorgung teilnehmen, kann nur spekuliert werden. Der Preis war mit dem Anbieterwechsel im vorigen Jahr gestiegen, dafür soll das Essen aber auch besser geworden sein. Nicht besonders günstig sind an der Schule die äußeren Umstände für das Mittagessen.

Der kleine Speiseraum befindet sich im Keller. Daran wird sich in absehbarer Zeit etwas ändern. Die Stadt will nämlich die ehemalige Hausmeisterwohnung im ersten Geschoss zu einer Mensa umbauen lassen. Auch wegen der aktuell laufenden Schulsanierung seien die Bedingungen fürs Schulessen nicht ideal, sagt die Schulleiterin.

Schulweg führt am Supermarkt entlang

Auch der neue Anbieter wird mit diesen Bedingungen noch eine Weile leben müssen. Dazu gehört auch, dass viele einheimische Kinder, wie Schulleiterin Schulz glaubt, nach der Schule zu Hause essen. Und dass der Weg der allermeisten Schüler zur Schule direkt an einem Supermarkt vorbeiführt.

„Wir hätten das gern anders gemacht“, bedauert Dagmar Schulz den erneuten Wechsel. Man sei der Stadt aber auf jeden Fall dankbar, betont sie, für die erneute Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Anbieter. Der soll, das versicherte Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) schon vor der Auftragsvergabe, die Versorgung ab Mai lückenlos sicherstellen.

Von André Neumann