In Regis-Breitingen ist ein politischer Streit um die Oberschule entbrannt, der teils groteske Züge annimmt. Er führt zu unsachlichen Äußerungen, gegenseitigen Vorwürfen, Rücktritten von Vereinsfunktionären und zum Einschreiten der Rechtsaufsichtsbehörde.

Worum es wirklich geht, droht dabei in den Hintergrund zu geraten. Wie steht es tatsächlich um die Schule? Wie können Kinder und Jugendliche hier lernen? Wie Lehrerinnen und Lehrer unterrichten? Und was wünschen sich die, die täglich hier zu tun haben?

Eingangsbereich der Oberschule Regis Breitingen und Verbindungsgang zum Altbau. Quelle: André Neumann

Der Zustand: Schulleiterin Kathrin Lohse benutzt gern und immer wieder ein nahezu geflügeltes Wort, um den zu beschreiben: Warm und trocken sei das Haus. In der DDR beschrieb diese Floskel die Mindestanforderung an eine Wohnung. In dem Gebäude aus den 1960er-Jahren, das mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt wurde, sind die Fußböden in den Fluren wellig, teils rissig. In den Klassenräumen liegt abgetretenes, stumpfes Parkett.

Farbe blättert von den Fenstern

An Wänden gibt es hier und da Risse und Nässeflecken. Steckdosen befinden sich über Putz an den Wänden. Die Rohre der alten Rippenheizkörper führen offen an den ungedämmten Wänden entlang. Viele der alten Holzfenster lassen sich nicht öffnen, weil die Wirbel fehlen. Die Farbe ist rissig und blättert ab, von außen mehr als von innen. Nur eine Fensterfront wurde kürzlich erneuert. Auf der Seite, wo die wenigsten Klassenräume sind.

Fensterfront im Innenhof. Quelle: André Neumann

Der Keller, der lange eine Art Feuchtraum im ansteigenden Grundwasser von Regis-Breitingen war, wurde vor einigen Jahren auf Kosten des Bergbausanierers LMBV mit einer weißen Wanne abgedichtet. Jetzt bröckelt über der Kante des wasserdichten Betons der Putz ab. Wahrscheinlich, weil die verdrängte Feuchtigkeit nun in den ungedämmten Außenmauern nach oben steigt.

In den Klassenräumen herrscht Enge

Die Unterrichtsräume sind augenscheinlich klein und vollgestopft mit Tischen und Stühlen. In der Mitte sitzen gleich vier Kinder nebeneinander, nicht selten stößt die vorderste Bank in der Seitenreihe vorn fast an die Wand. In einer gefliesten Ecke gibt es für den Tafelschwamm und zum Händewaschen ein kleines Waschbecken mit Plastikwasserhähnen, aus denen überall im Haus nur kaltes Wasser läuft. An einer Wand im Flur im Erdgeschoss hängt ein Rahmen mit vielen Bildern darin. „Sanierungsstau“ steht darüber.

So eng ist es in den Klassenräumen. Quelle: André Neumann

Der Unterricht: Vielleicht wäre das allein alles kein Problem, wären da nicht viele Dinge, die den Unterricht erschweren, vor allem, wenn der modern gestaltet werden soll. Angelika Grabowski, eine erfahrene Kollegin, die bald in Rente gehen könnte, arbeitet gern mit ihrem neuen Lehrer-Laptop, macht darauf die Unterrichtsvorbereitung. Sie möchte ihren Schülern gern Tafelbilder garniert mit Videos auf einer interaktiven Tafel zeigen. Die gibt es in Regis nicht, die Installation scheitert schon an der Elektrik.

Also besorgt sich Lehrerin Grabowski einen der raren Beamer (Videoprojektor), den sie mangels Platz in den engen Klassenzimmern oft auf einen der Schülertische stellen muss. Sodass Schüler noch dichter zusammenrücken müssen. Eine Verlängerungsschnur muss sie sich dafür auch besorgen, manchmal liegen mehrere zusammengesteckt auf dem Fußboden des Klassenzimmers. In einer modernen Schule würde der Beamer an der Decke hängen.

Ideallösung wäre Campus am Stadion

Ist dann alles bereit, stellt sie fest, dass das WLAN wieder mal nicht bis in dieses Zimmer reicht. Dann muss es eben doch der gute alte Polylux tun, wie vor 45 Jahren. Oder sie wechselt mit ihrer Klasse in eines der beiden Computer-Kabinette. Jedes hat nur 18 Plätze. Zu wenige für fast jede Klasse der Oberschule.

So dicht müssen die Schüler im Informatikraum sitzen. Die Plätze reichen trotzdem nicht für alle. Quelle: André Neumann

„Es ist nicht möglich, hier eine sinnvolle Medienkompetenz aufzubauen“, fasst Sebastian Pscherer nüchtern zusammen, ein junger Lehrer für Mathe und Sport und zugleich Fachberater für Digitalisierung an der Oberschule.

Das sagen die Lehrer: Beide Pädagogen sagen, was laut Grabowski auch die Tendenz im Kollegium ist: „Es muss eine Entscheidung fallen.“ Was im Nebensatz wohl auch heißt: So geht es nicht ewig weiter. Für Pscherer wäre die Ideallösung ein Campus am Stadion, mit einem Schulneubau gegenüber von Grundschule und Turnhalle, neben dem Kindergarten.

Fotos vom baulichen Zustand der Oberschule Regis-Breitingen. Quelle: André Neumann

Langen Kampf mitgekämpft

„Wenn das nicht geht, muss man nach einer anderen Lösung suchen.“ Und dann wäre es ihm egal, ob die Schule in Regis oder in Deutzen steht. Was er sich gar nicht vorstellen kann, ist eine Sanierung bei laufendem Schulbetrieb. In einem Haus, in dem fast immer alle Unterrichtsräume belegt sind und es keine Ausweichmöglichkeit gibt.

Für Angelika Grabwoski sind die Überlegungen ein bisschen komplizierter. Sie unterrichtet seit 2003 in Regis-Breitingen. Das war mehr als zehn Jahre, bevor das Kultusministerium der Einrichtung Bestandsschutz gab. Sie hat wie viele andere den Kampf um den Erhalt der Schule in der Pleißestadt mit gekämpft, war hier zuvor selbst Schülerin gewesen. „Und jetzt tritt Neukieritzsch auf, das uns lange die Unterstützung verweigert hat.“

Wellig und rissig ist der Boden in den Fluren. Quelle: André Neumann

Deswegen versteht sie auch die vielen Zweifel gegenüber der Lösung mit der Nachbargemeinde, die die Schule übernehmen und in Deutzen eine neue bauen will. Trotzdem sagt sie diese Sätze: „Die Stadträte wissen, dass das Geld nicht reicht. Die Stadt muss jetzt leider mal über ihren Schatten springen.“ Damit für die Kinder so schnell wie möglich eine neue Schule gebaut wird.

Einwohnerversammlung nur für Einheimische Auf einer Einwohnerversammlung will die Stadtverwaltung am Dienstag, 22. März, den Bürgerinnen und Bürgern von Regis-Breitingen die Situation und die Zukunftsaussichten für die Oberschule Regis-Breitingen erläutern. Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr in der Zweifeld-Sporthalle am Stadion. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ausschließlich Bürger der Stadt Regis-Breitingen teilnehmen dürfen. Am Eingang werde eine Kontrolle stattfinden. Besucher werden daher gebeten, den Personalausweis mitzubringen.

Schülerinnen: „Wir finden das gut hier“

Das sagen die Schüler: Zwei Mädchen nehmen am Gespräch teil, eine Neunt- und eine Siebtklässlerin, beide aus Regis-Breitingen. Ihre Namen wollen sie lieber nicht sagen. Von dem Streit um die Schule wissen sie nicht viel. Die Ältere erinnert sich, dass der Klassenlehrer einmal mit der Klasse darüber sprach.

Die Jüngere hörte, wie sich ihre Eltern über das Schulthema unterhielten. Als sie vor dem Gespräch mit der LVZ eine Freundin darauf angesprochen hat, habe die nichts von der Sache gewusst. Die beiden sehen auch den einen oder anderen Mangel am Gebäude, Flecken und die Plastikwasserhähne. Doch beide sagen: „Wir finden das hier gut.“

Über der weißen Wanne im Keller bröckelt der Putz. Quelle: André Neumann

Die Schulleiterin: Kathrin Lohse wundert sich darüber nicht. Und weiß selbst genau, warum Jahr für Jahr so viele Kinder an diese Schule wollen. Weil ihre Kolleginnen und Kollegen trotz aller Schwierigkeiten einen guten Unterricht machen, weil es gesittet zugeht und der Pausenhof schön groß ist. Weil es in den Pausen kaum Lärm gibt und es während der Stunden still im Schulhaus ist. „Wir haben auch keine Schmierereien auf den Toiletten“, fügt die Schulleiterin hinzu.

Und sie versteht beide Seiten im aktuellen Streit. Sie versteht die Angst, dass an einer zweizügigen Schule in Deutzen, also der Gemeinde Neukieritzsch, für Kinder aus Regis-Breitingen plötzlich kein Platz mehr sein könnte. Doch die räumliche und technische Situation hier macht ihr große Sorgen. Es mag alles irgendwie in Ordnung sein, doch es hat kein Niveau, keine Zukunft. Und auch sie hat Angst vor einer Sanierung bei laufendem Betrieb, bei der man den Bauarbeiten nicht entgehen könne. Zumal es danach auch nicht mehr und größere Räume geben würde.

