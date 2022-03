Oberschule Regis-Breitingen: So kann gespendet werden

Regis-Breitingen

Für die Oberschule in Regis-Breitingen kann jetzt Geld gespendet werden. Die Stadtverwaltung hat ein Spendenkonto eingerichtet „zum Unterhalt und Ausbau des Oberschulstandortes Regis-Breitingen“.

In einem im Amtsblatt veröffentlichten Spendenaufruf weist die Verwaltung darauf hin, dass die Bitte um Spenden „auf Initiative der Gruppe ,Pro Oberschulstandort‘“ ausgesprochen wird. So bezeichnen sich jene Mitglieder des Stadtrates, die im Januar gegen die Abgabe der Trägerschaft und damit des Oberschulstandortes an die Gemeinde Neukieritzsch gestimmt hatten.

Dabei ging es um das Angebot der Nachbarkommune, in Deutzen eine neue Oberschule zu bauen. Die in Regis ist dringend sanierungsbedürftig, die Stadt hat aber nicht genug Geld, um mit den aktuell vorhandenen staatlichen Förderprogrammen sanieren oder gar neu bauen zu können. Für einen Neubau müsste Neukieritzsch die Schulträgerschaft übernehmen.

Spenden als Willensbekundung

Acht Stadträte und Stadträtinnen, darunter der Bürgermeister, hatten für die Abgabe der Schulträgerschaft an Neukieritzsch gestimmt. Neun hatten sich dagegen ausgesprochen. Nach dem Beschluss hat diese knappe Mehrheit vom Bürgermeister eine „zügige Abarbeitung von offenen Fragen“ für die Sicherung des Schulstandortes gefordert.

Ein Punkt in einem Forderungskatalog ist die Einrichtung eines Spendenkontos. „Wir erwarten hier keine Millionen“, hat Stadtrat Stephan Kretzschmar (SPD) der LVZ gesagt. Er hatte mit gegen die Neukieritzscher Variante gestimmt. Eine Spendenaktion könne aber auch einen Willen bekunden, ist Kretzschmar überzeugt. Zum Vergleich erinnert er an die Aktion „Eine Mark für Espenhain“, mit der DDR-Umweltaktivisten Ende der 1980er-Jahre auf die Umweltverschmutzung in der Bergbauregion aufmerksam machen wollten.

Spenden für die Oberschule können im Rathaus persönlich abgegeben sowie überwiesen werden. Konto: DE25 1203 0000 0018 0314 01 bei der DKB (Deutsche Kreditbank Berlin).

Von André Neumann