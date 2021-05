Oberschule Regis-Breitingen könnte zum Denkmal erklärt werden

Regis-Breitingen

Es könnte ein erneuter Rückschlag sein. Oder auch eine Chance. Auf jeden Fall kommt jetzt mit einem Paukenschlag erneut Unruhe in die schier endlose Geschichte der Suche nach einer Lösung für die sanierungsbedürftige Oberschule Regis-Breitingen.

Auslöser ist eine Botschaft aus Dresden: Das Landesamt für Denkmalschutz erwägt, das Schulgebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Diese Botschaft verkündete Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) am Donnerstagabend auf der Sitzung des Stadtrates.

Damit sorgte er vor allem erst einmal für weitgehende Sprachlosigkeit. Denn was eine Aufnahme in die Denkmalliste bedeuten könnte, ist völlig offen. „Das macht eine energetische Sanierung komplizierter“, schätzte Zetzsche in einer ersten Reaktion ein. Andererseits, so der Bürgermeister, „könnte das auch neue Fördermöglichkeiten eröffnen.“

Anfrage aus Regis wegen Rettungstreppe

Erstaunlich ist, wie die Landesbehörde überhaupt auf die Schule aufmerksam wurde. Zum Komplex gehören nämlich ein 1969 eingeweihter Teil und das Turnhallen-Gebäude aus den 1920er-Jahren. Von diesem, sagt Zetzsche, wurde wohl immer angenommen, dass er unter Denkmalschutz steht. „Das war mein Kenntnisstand bei Amtsantritt“, so der im vorigen Jahr gewählte Bürgermeister.

Deswegen, so seine Vermutung, sei im vorigen Jahr, als die Stadt erwogen hatte, den älteren Gebäudeteil mit einer Rettungstreppe zu versehen, die Untere Denkmalbehörde beim Landratsamt dazu befragt worden. Das wiederum hatte diese hellhörig gemacht, und die Angelegenheit war so auch zur Landes-Denkmalbehörde in Dresden gelangt.

Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes in Borna, bestätigt den Vorgang. Angesichts der Frage aus Regis-Breitingen sei im Juni 2020 festgestellt worden, dass der Altbau nicht unter Denkmalschutz stehe. Dafür habe man am neueren Bereich der Schule „deutliche Anhaltspunkte für eine Denkmaleigenschaft im Sinn des Paragraphen 2 des sächsischen Denkmalschutzgesetzes“ gefunden.

Ein DDR-Schulbau-Typ von 1966 soll hier weitgehend im Original erhalten sein. Quelle: André Neumann

Neben einem weiteren Gebäude in Döbeln sei die in den Jahren 1967 bis 1969 errichtete Schule in Regis-Breitinge nämlich das letzte weitgehend im ursprünglichen Zustand erhaltene Beispiel eines DDR-Schulbau-Typs von 1966 im ehemaligen Bezirk Leipzig. Überprüft werden soll das nun bei einer Begehung des Gebäudes. Die Denkmalbehörden wollen schon im Juni nach Regis kommen, die Stadt möchte den Termin auf Ende Juli und damit in die Ferien verlegen, sagte Zetzsche der LVZ.

„Noch ist nichts entschieden“

Bei dem Termin, so Laux weiter, solle auch darüber gesprochen werden, was eine Einstufung als Denkmal für den weiteren Umgang mit dem Gebäude bedeuten würde. Was für die Stadt angesichts der Sanierungsabsichten in dem Zusammenhang die wichtigste Frage ist.

Vorläufig ist noch nichts entschieden, auf diese Feststellung legte Zetzsche vorm Stadtrat Wert. Nur spekulieren könne man jetzt darüber, ob und wie der kürzlich erfolgte Einbau neuer Fenster im Westflügel der Schule und frühere Veränderungen im Inneren die Entscheidung beeinflussen.

Verfahren läuft wohl schon ein Jahr – ohne Regis

Das Verfahren, ob ein Gebäude auf die Denkmalliste gelangt, läuft beim Landesamt für Denkmalpflege. Sollte es dazu kommen, so will es das Denkmalschutzgesetz, muss die Behörde darüber auch mit der jeweiligen Kommune einig werden. Die hat, schildert Brigitte Laux, nach dem entsprechenden Ankündigungsschreiben vier Wochen Zeit, eventuelle Einwände geltend zu machen.

Für Bürgermeister Jörg Zetzsche ist der Vorstoß der Denkmalbehörden ein weiterer Baustein in der „unendlichen Geschichte mit unser Schule“. Was ihn besonders ärgert, ist die Tatsache, dass die Ämter offenbar schon seit einem Jahr mit der Sache befasst sind, es aber nie auch nur einen Hinweis ans Rathaus gegeben hat.

