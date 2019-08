Borna/Regis-Breitingen/Neukieritzsch

Im Streit um einen ländlichen Oberschulstandort westlich von Borna sind sich die Beteiligten nach wie vor nicht einig. Das zeigte sich bei einer Beratung der Stadt- und Gemeindeoberhäupter von Borna, Regis-Breitingen und Neukieritzsch mit der für Schulfragen zuständigen zweiten Beigeordneten des Landratsamtes Ines Lüpfert und weiteren Mitarbeitern der Kreisbehörde.

Viel könnte in dieser Frage vom Ausgang eines Bürgerentscheids in Regis-Breitingen abhängen. Wenn der Stadtrat den zulässt, können die Bürger entscheiden, ob Regis-Breitingen einen kommunalen Zusammenschluss mit Neukieritzsch anstreben soll.

Regiser Mittelschule ist marode, ein Neubau dringend erforderlich

Im Kern geht es um die Frage, ob der dringend nötige Ersatz für die Regiser Oberschule in Regis-Breitingen gebaut wird oder in Deutzen, und wer sich an der Finanzierung beteiligt.

Die Ausgangslage: Die Regiser Mittelschule ist marode, ein Neubau dringend erforderlich. Neukieritzsch hat in Deutzen das Schulhaus der Grundschule wegen Baumängeln geschlossen, hier wird eine Sanierung oder ein Neubau benötigt. Das eröffnet auch die Option, die Oberschule, die von Schülern aus beiden Orten zu nahezu gleichen Teilen besucht wird, gleich mit in dem Neukieritzscher Ortsteil zu bauen. Und schließlich benötigt die Stadt Borna mehr Platz für eigene Oberschüler, deswegen gibt es das Angebot, einen Neubau in Regis-Breitingen mitzufinanzieren.

In der Oberschule Regis wird der Platz für die Schüler knapp. Quelle: Jens Paul Taubert

Außerdem: Es existiert eine Kooperationsvereinbarung zwischen Regis-Breitingen und Neukieritzsch mit dem Ziel einer Gemeindefusion, die Regis einseitig gekündigt hat. Zugleich besteht mittlerweile eine Vereinbarung zwischen Regis und Borna, ebenfalls mit dem Ziel der Fusion. Die ist aus Sicht des Landratsamtes aber nicht gültig, weil jene mit Neukieritzsch nicht einseitig aufgelöst werden könne.

Regis-Breitingen will einen Schulzweckverband gründen

In dieser Situation schlägt die Stadt Regis-Breitingen die Gründung eines Schulzweckverbandes mit allen drei Kommunen vor. Der soll den Neubau der Oberschule Regis und der Grundschule Deutzen zum Ziel haben und zugleich die Schülerströme steuern. Das steht in einem der LVZ vorliegenden Protokoll einer Beratung der drei Stadt- und Gemeindeoberhäupter mit dem Landratsamt. Der Kreis wollte sich auf LVZ-Nachfrage zum Inhalt des Gesprächs nicht äußern.

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) favorisiert den Standort in Deutzen als Campus mit Oberschule und neuer Grundschule. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Regiser Stadtrat beharrt auf dem Oberschulstandort in Regis-Breitingen, und das aus zwei Gründen: In Regis gibt es eine Turnhalle, die ohne Oberschule nicht mehr ausgelastet wäre. Außerdem ist man nicht bereit, eine Investition in der Nachbarkommune mitzufinanzieren.

Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel will Standort in Deutzen

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) favorisiert hingegen den Standort in Deutzen als Campus mit Oberschule und neuer Grundschule. In der Gemeinsamkeit, so sein Argument, gäbe es bessere Aussichten auf Fördermittel für einen Grundschul-Neubau. Den Schulzweckverband hält Hellriegel für die sinnvollste Variante, um die große Baumaßnahme umzusetzen.

Das Haus der Grundschule in Deutzen bleibt vorerst geschlossen. Neukieritzsch würde hier gern Grund- und Oberschule neu bauen lassen. Quelle: Julia Tonne

Gegenwind kommt aus Borna. Dort habe der Stadtrat einen Schulzweckverband nicht befürwortet, ebenso wenig die Beteiligung an laufenden Kosten für den Schulbetrieb. Zugesagt sei nur die Beteiligung an den Baukosten in Regis-Breitingen, ließ Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) wissen. Ob eine solche Zusage auch für einen anderen Oberschulstandort gelten würde, konnte sie in der Runde beim Landratsamt nicht sagen.

Landratsamt selbst hält sich mit Empfehlungen zum Schulstandort zurück

Das Landratsamt selbst hält sich mit Empfehlungen zum Schulstandort zurück: Man wolle jede Variante unterstützen, zu der sich die Kommunen verständigen, ist im Protokoll vermerkt. Zugleich regte die zweite Beigeordnete Ines Lüpfert an, die Standorte Deutzen und Regis-Breitingen noch einmal auf ihre Wirtschaftlichkeit und auf gegebenenfalls negative Auswirkungen für Regis-Breitingen hin zu vergleichen. Dafür gab es von den drei Kommunen allerdings keine Zustimmung.

Regis-Breitingen und Neukieritzsch hatten beide Standorte vor einigen Jahren schon einmal miteinander verglichen. Damals kam heraus, dass sowohl Sanierung als auch Neubau in Regis günstiger wären, weil es dort schon eine Turnhalle gibt. Neukieritzsch favorisierte dennoch Deutzen. Daraufhin verliefen die Gespräche im Sand und das Verhältnis zwischen den Kommunen kühlte sich ab.

Bürgerentscheid als Lösung für Schulstandort-Debatte

Nun könnte der Bürgerentscheid der Debatte die künftige Richtung weisen. Für den Fall, dass der gegen Neukieritzsch und damit faktisch für eine Fusion mit Borna ausgeht, wäre der Neukieritzscher Bürgermeister bereit, in seinem Gemeinderat die Auflösung der Vereinbarung mit Regis zur Diskussion zu stellen, so geht es aus dem Protokoll hervor.

Ginge das durch, würde Regis für den Bau der Mittelschule und darüber hinaus freie Hand für die Zusammenarbeit mit Borna haben.

Kommentar: Neue Vorzeichen für Zusammenarbeit Ein Kommentar von André Neumann Einen Schulzweckverband der Städte Borna und Regis-Breitingen und der Gemeinde Neukieritzsch haben die Stadträte von Regis-Breitingen ins Gespräch gebracht. Da dürften bei vielen vor allem in Neukieritzscher Ortsteil Deutzen die Alarmglocken klingen. Einen solchen Verband gab es schon über mehrere Jahre zwischen Regis-Breitingen und der Gemeinde Deutzen. Dort sah man sich in diesem Verband zunehmend als Verlierer: Regis bekam eine neue Grundschule und die Deutzener sahen die ihre immer wieder existenzbedrohenden Angriffen ausgesetzt. Jetzt wären die Vorzeichen allerdings andere: Regis-Breitingen und Neukieritzsch sind ebenbürtige Partner, und sie teilen das Interesse und den Bedarf an einer neuen Oberschule in ihrem Einzugsbereich mit der Stadt Borna. Zugleich haben Regis- und Neukieritzsch beide Probleme mit den Grundschulen. Neukieritzsch hat eine mit gerade geschlossenem Gebäude und mindestens bei einer weiteren Sanierungsbedarf. Die moderne in Regis ist zu klein und braucht einen Anbau. Daraus ergeben sich jede Menge Interessen-Schnittpunkte. Zudem könnte es durchaus von Vorteil sein, wenn eine kundig und stark geführte Institution sich ortsübergreifend um eine sinnvolle Lenkung der Schülerströme kümmert. Und noch etwas könnte ein neuer, paritätischer Schulzweckverband bei gutem Willen aller Beteiligten erreichen. Während Borna immerhin schon jetzt bereit ist, für einen Neubau in Regis (und bisher nur dort) mit zu bezahlen, endet der kommunale Blick von Regis und Neukieritzsch an den Gemeindegrenzen. Keiner der beiden will Geld ausgeben für eine Investition auf dem Gebiet des anderen. Im Zweckverband könnte diese Sicht im allerbesten Fall einem stärkeren Wir-Gefühl weichen. a.neumann@lvz.de

Von André Neumann