Oberverwaltungsgericht entscheidet Streit um Rewe Groitzsch gegen Pegau

Pegau

Ohrfeige für Pegau: Das Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) hat die Beschwerde der Stadt gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig zurückgewiesen. Damit scheitert Pegaus Antrag gegen den sofortigen Vollzug der Baugenehmigung für Rewe in Groitzsch auch in zweiter Gerichtsinstanz und damit endgültig. Denn das OVG lässt keine weitere Beschwerde mehr zu. Am 25. Mai hatte es entschieden, dass mit dem Bau eines Super- und eines Drogeriemarktes in Groitzsch Rechte der Stadt Pegau nicht verletzt werden.

Baustart möglich – aber weiteres Verfahren steht aus

Wie das Richter-Trio des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen feststellt, liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass in Pegau ansässige Einzelhändler aufgrund der neuen Konkurrenz durch Rewe und Rossmann zur Aufgabe gezwungen wären oder eine „Verödung von (Neben-)Zentren“ drohe. Kurz: Der Filialbau des Lebensmittelhändlers Rewe in Groitzsch lasse keine relevanten negativen städtebaulichen Effekte auf Pegau erwarten. Stattdessen würde sich die Versorgungsfunktion für Groitzsch und darüber hinaus wesentlich verbessern.

Ende Mai haben die Richter des OVG Bautzen die Beschwerde der Stadt Pegau erneut und endgültig zurückgewiesen. Quelle: Julia Tonne

Obwohl mit dem Gerichtsbeschluss nun ein Ergebnis vorliegt, mahlen die Mühlen der Justiz in dem Fall dennoch weiter. Pegau hat ebenfalls am OVG Bautzen ein Normenkontrollverfahren angestrengt, das noch nicht abgeschlossen ist. In diesem geht es darum, ob der Groitzscher Bebauungsplan rechtmäßig ist. Allerdings hat dieses fehlende Urteil keinen Einfluss auf den Bau des Marktes.

Beschlüsse für Rechtsmitteln werden nachgeholt

Das Thema steht auch bei der nächsten Stadtratssitzung am 15. Juni auf der Tagesordnung. Und zwar konkret die Beschlüsse über das Einlegen von Rechtsmitteln. Damit macht Pegau in gewisser Weise den ersten und zweiten Schritt des gesamten Klageweges erst dann, wenn der endgültige und nicht mehr anfechtbare Beschluss zu diesem Fall schon längst vorliegt.

Konkret geht es darum, dass die Stadträte die „Einlegung der geeigneten Rechtsmittel, insbesondere eines Widerspruches und eines Antrages gegen die vom Landkreis Leipzig erteilte Baugenehmigung betreffend den in der Stadt Groitzsch anzusiedelnden Rewe-Markt und Drogerie und Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei“ beschließen sollen.

Ein zweiter Tagesordnungspunkt ist die „Einlegung einer Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig an das OVG Bautzen“. Die öffentliche Ratssitzung beginnt 18.15 Uhr im Großen Rathaussaal.

Kommunalaufsicht bemängelt Nicht-Öffentlichkeit

Dass diese Schritte nun nachgeholt werden, obwohl mittlerweile schon beide Gerichtsbeschlüsse vorliegen, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises gefordert. Sie hatte bereits im April in einem Schreiben an Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) darauf hingewiesen, dass dies der Stadtrat in öffentlicher Sitzung entscheiden muss.

„Hintergrund ist ein Hinweis der Rechtsaufsicht, dass die Grundlagen für einen nicht öffentlichen Beschluss (öffentliches Wohl oder berechtigte Interessen Dritter gefährdet) nicht vorliegen. Grundsätzlich sind die Beschlüsse des Stadtrats in öffentlicher Sitzung zu treffen“, informiert Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, über den Inhalt des entsprechenden Schreibens.

Anonyme Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister

Eben diese bisherige Nicht-Öffentlichkeit – trotz der klaren Aufforderung aus dem Landratsamt – hatte ein anonymer Brief kritisiert, dessen Verfasser angibt, Stadtrat zu sein. Mit seinem Schreiben wurde Anfang Mai bei der Kommunalaufsicht des Landkreises eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Rösel eingereicht. Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, die Bürger von Pegau und auch die Stadträte für die Klageerhebung gegen die Baugenehmigung des Rewe-Marktes in Groitzsch „wissentlich belogen und hinters Licht geführt“ zu haben. Rösel hingegen hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.

Von Julia Tonne