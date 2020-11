Obwohl der Lockdown droht: Borna baut den Weihnachtsmarkt auf

Borna

Es hat etwas von einem gallischen Dorf. Auch wenn überall und reihenweise die Weihnachtsmärkte bereits längst abgesagt worden sind, gehen die Uhren in Borna anders. Nach wie vor hält die Stadt trotz nennenswerter coronabedingter Einschränkungen daran fest, dass es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben soll. Seit Montag läuft bereits der Aufbau.

Eröffnung ohne großes Tamtam

Zwar ist längst klar, dass es mit der klassisch-traditionellen Eröffnung am Vortag des ersten Advent und damit am Sonnabend nichts wird. Bisher aber, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), stehe der 1. Dezember als Eröffnungstermin weiterhin fest. Ohne großes Tamtam und irgendein weihnachtliches Programm, sondern einfach so am Vormittag, gewissermaßen en passant und in aller Stille.

Weihnachtsmarkt am Ende nur noch Kulisse

Weil aber zu diesem Zeitpunkt womöglich auch die neuerlichen Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ganz offiziell auch die letzte Hoffnung für so etwas wie vorweihnachtliches Treiben vor dem Bornaer Rathaus zerstört haben können, wäre es denkbar, dass am Ende vom Bornaer Weihnachtsmarkt nur noch die Kulisse bleibt. Aber auch das, ist die Rathauschefin überzeugt, wäre positiv. „Damit würden wir zumindest etwas Weihnachtsstimmung erzeugen.“ Mit Lichterglanz oder auch weihnachtlichen Klängen in einer ansonsten eher trüben Zeit.

Von Nikos Natsidis