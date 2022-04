Ödland brennt, Mann stürzt vom Dach – Feuerwehr in Pegau gefordert

Pegau

Zu drei Wochenend-Einsätzen musste die Pegauer Feuerwehr bis zum Sonntagmittag ausrücken, informierte der stellvertretende Ortswehrleiter Ronny Wiesner.

Der erste Einsatz ereilte die Kameraden aus Pegau und Groitzsch am Samstag gegen 13 Uhr in Weideroda. Nachdem Rettungsdienst und Notarzt einen Mann, der bei Bauarbeiten vom Dach auf den Speicherboden gestürzt war, medizinisch erstversorgt hatten, beförderten die Feuerwehrleute per Drehleiter den Verletzten hinunter. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Ein verletzter Mann wurde in Weideroda aus dem Dachgeschoss mit einer Drehleiter zu Boden befördert. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

Um 13.38 Uhr wurde die Feuerwehr Wiederau zur Staatsstraße 68 zwischen Wiederau und Großstorkwitz gerufen. „Hier musste eine Verunreinigung von Glas beseitigt werden“, berichtet Wiesner. Nach 30 Minuten war auch dieser Einsatz bewältigt.

Um kurz vor 19 Uhr erfolgte Alarm Nummer drei. Am Radweg zwischen Pegau und Weideroda stand Ödland auf circa 500 Quadratmetern in Flammen. Beim Löschen wurden die Pegauer von den Groitzscher Kollegen unterstützt. „Nachdem die Fläche ausreichend bewässert wurde, konnten die Kameraden den Einsatz nach gut anderthalb Stunden beenden“, so Wiesner.

Von LVZ