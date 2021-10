Öffentliche Brotprüfung bei der Leipziger Volksbank in Borna

Borna

Zu den jährlichen öffentlichen Brot- und Brötchenprüfung lädt die Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen in dieser Woche ein. Dabei werden in Borna und Torgau Backwaren vor Besuchern bewertet. Innungsbetriebe können ihre Produkte an beiden Tagen zur Prüfung abgeben, teilte Ingo Schöne, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen, mit.

Mehr als nur Geschmack

Prüfer ist Michael Isensee vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren, der bereits seit Jahren Brot, Brötchen und Stolle in den östlichen und nördlichen Bundesländern unter die Lupe nimmt. Dabei geht es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild sowie Struktur und Elastizität und nicht zuletzt um den Geruch der Backwaren. Die Prüfungsergebnisse werden in der Bäckerfinder-App veröffentlicht.

Prüfung bei der Leipziger Volksbank

Die Prüfung erfolgt am 13. Oktober im Beratungscenter der Leipziger Volksbank in Torgaus Kurstraße 10 und am 14. Oktober im Beratungscenter der Leipziger Volksbank in der Bornaer Bahnhofstraße 43. Gäste sind jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr willkommen.

Lesen Sie auch

Von nn