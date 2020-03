Öffentliches Bücherregal in Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Seit Wochenanfang steht in der Gemeinde Elstertrebnitz ein öffentliches Bücherregal. Das gut bestückte Möbel befindet sich wettergeschützt im Buswartehäuschen an der Turnhalle und kann von allen Lesefreunden genutzt werden. „Da unsere Bibliothek zurzeit wegen der Corona-Krise geschlossen hat, wollen wir auf diese Weise eine Alternative anbieten“, sagt der Bürgermeister David Zühlke ( CDU).

Andernorts Telefonzelle – hier Schrank

In anderen Ländern wie Dänemark seien diese öffentlichen Mini-Bibliotheken gang und gäbe. Warum solle das Prinzip nicht auch in Elstertrebnitz funktionieren. Oft werden ausgediente Telefonzellen dafür umfunktioniert, weiß der Gemeindechef. „Das Problem ist bloß: Wo bekommt man heutzutage noch eine Telefonzelle her?“ In diesem Fall schuf der Bauhof Abhilfe und stellte den Schrank zur Verfügung.

Nachschub auch von Privatleuten möglich

Nun will Zühlke sehen, wie das Angebot in der 1300-Einwohner-Gemeinde angenommen wird. Danach werde der Bücherschrank mit immer neuem Lesestoff aus der Bibliothek bestückt. „Vielleicht hat ja auch der eine oder andere ein Buch übrig und stellt es dort für andere hinein“, überlegt der Bürgermeister. „Dann hätten alle was davon.“ Er bittet lediglich darum, dass die Nutzer sorgsam mit dem Schrank und den Büchern umgehen.

Von Kathrin Haase